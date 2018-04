Focicsoda ajándékba Dunaszerdahelyről a győrújfalui gyerekeknek - fotók

Az FC DAC 1904 fennállása egyik legnagyobb sikerének megismétlése előtt áll: a dunaszerdahelyi gárda huszonöt év után kijuthat az európai kupaporondra.A korabeli mérkőzésekről még napjainkban is szívesen beszélnek a résztvevők és a szurkolók, hiszen például a világhírű Bayern Münchennel is megmérkőztek a kék-sárgák az UEFA-kupában. A vendégek Olaf Thon két találatával 2–0-ra győztek és mivel a müncheni Olimpiai Stadionban rendezett első mérkőzésen is német siker született (3–1), a Bayern került a legjobb tizenhat közé. Hivatalosan 15.572 nézőt vonzott a bajor óriás klub dunaszerdahelyi vendégjátéka 1988. november 9-én, s azóta is ez a DAC-stadion nézőcsúcsa. A sikercsapat edzője anno az a Pecze Károly volt, aki nem sokkal később a Rába ETO mestereként is dolgozott.Dunaszerdahelyen az első ligás csapat mérkőzései napjainkban is nagy népszerűségnek örvendenek a magyarság körében, az anyaországból is sokan látogatják őket.A 114 éves csallóközi klubnál nagyon szépen ráéreztek erre, profi módon igyekeznek odakötni már a fiatalabb nemzedékeket is. Tavaly első alkalommal hirdették meg a „Gyere velünk a DAC-ra!" projektet, ami sikeres évet tudhat maga mögött.– A kezdeményezésünk olyan alap- és középiskolás diákoknak szól, akik szeretnék élőben megtapasztalni a Mol Aréna hangulatát – mondja Nagy Krisztián, az FC DAC sajtófőnöke. – Tavaly összesen háromszáz fiatalt fogadtunk a bővebb régió tíz iskolájából. Az élménykirándulás az utaztatás mellett a belépőkből, fotózásból és emléktárgyakból állt, a fiatalok továbbá megtekinthették a stadiont és a pályára is ráléphettek. Az aktuális idénytől a projekt immár a Futballmánia égisze alatt fut.Idéntől magyarországi iskolák is jelentkezhetnek Dunaszerdahely környékéről, a vonzáskörzetből.– A Kisalföldben olvastam a lehetőségről, jelentkeztünk és szerencsére nyertünk – fogalmaz Vingler Zoltán győrújfalui sportköri elnök. – Ezáltal részt vehettünk a DAC Zsolna elleni találkozóján, amit három-egyre megnyertek. Azon a héten a csapatukból Kalmár Zsolt, Mervó Bence, Vida Krisztofer és Kontár Zoltán járt Győrújfalun egy televíziós forgatócsoporttal. Közvetlenek és barátságosak voltak, autogramokat osztogattak. Beszálltak egy focimeccs erejéig és teqballoztak is a fiúkkal. A hétvégén saját busszal fuvaroztak bennünket a meccsre, ajándék sálakkal kedveskedtek nekünk, megnéztük a klub múzeumát. A szünetben mi sorsoltuk ki a nyertes nézőket. A cserejátékosoktól autogramot kaptak a fiúk a sáljukra, a mezeikre. Aztán odaálltunk az ultrák elé és el kezdtük énekelni a „Mindenki a DAC-nak szurkol" nótát és erre hatalmas hangerővel ők is bekapcsolódtak. Óriási siker volt. Maga a hangulat engem nem lepett meg, mert mostanában kijárunk a haverokkal, de a gyerekeket lenyűgözte a csodálatos futballmiliő.A győrújfalui fiúkat megérintette a mérkőzés, felejthetetlen élmény marad mindannyiuk számára.Nagy Mátyás U12-es játékos: – Nagyon tetszett az aréna, fergeteges volt a hangulat. Élő- ben még nem láttam ennyire lelkes szurkolótábort. Én is szeretnék egyszer ilyen stadionban védeni. Köszönjük, hogy ott lehettünk.Póczik Bence (U12): – Szuper volt a mérkőzés, tetszett, ahogy letámadott a DAC. Szép gólokat rúgtak. Örültem, hogy a szünetben bemehettünk a pályára és együtt énekeltünk a DAC-ultrákkal egy dalt. Máskor is elmennék oda meccsre.Prettenhoffer Gergő (U13):– Remek volt a hangulat, a mérkőzés pedig hajtós és élvezetes. A legjobban az tetszett, amikor bemutattak bennünket a szünetben, bemehettünk a pályára autogramokért és közösen énekelhettünk a szurkolókkal.Pusztai Márton (U13): – Már az is nagyszerű volt, amikor négy játékos eljött Újfalura és együtt játszott velünk. Kint tetszett a múzeum, de aztán a szombati meccs mindent felülmúlt. A játékosok nagyon elszántan fociztak, mindenáron győzni akartak. Valamennyi néző kék-sárgában, sállal a nyakában szurkolt. Ilyen hangulatban öröm lehet focizni.