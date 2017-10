Foci VB selejtezők: Egyiptom és Lengyelország is kijutott, Dánia pótselejtezős

Az európai térségből Lengyelország, míg Afrikából Egyiptom labdarúgó-válogatottja jutott ki vasárnap a jövő évi, oroszországi világbajnokságra, amelyre így már 15 együttes biztosította részvételét.



A 2018-as labdarúgó-világbajnokságra kijutott válogatottak:

Afrika (5 helye van a kontinensnek): Egyiptom, Nigéria Ázsia (4): Irán, Japán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia Dél-Amerika (4): Brazília Európa (13+1): Oroszország (házigazda), Belgium, Németország, Anglia, Spanyolország, Lengyelország Észak- és Közép-Amerika (3): Mexikó, Costa Rica Interkontinentális pótselejtező (2)

Az egyiptomi csapat vasárnap hazai pályán 2-1-re legyőzte Kongó együttesét, ezzel pedig a novemberi utolsó forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert csoportja élén.A találakozó hőse Mohamed Salah, a Liverpool támadója volt, aki a második félidő közepén szerzett vezetést az egyiptomiaknak, majd a kongóiak egyenlítését követően, a 95. percben büntetőből "rúgta ki együttesét Oroszországba".Az afrikai selejtezőből az öt csoportelső szerepelhet a jövő évi tornán.Az E csoportban a lengyeleknek egy hazai döntetlen is elég lett volna Montenegró ellen a csoportgyőzelemhez és a vb-részvételhez.A vendéglátók ennek érdekében szerettek volna biztosra menni: lendületes kezdést követően a 16. percre már két góllal vezettek. A folytatásban sokáig taktikusan játszottak, és őrizték biztos előnyüket, ám a montenegróiak a hajrában öt perc alatt egyenlítettek.A lengyelek azonban két óriási védelmi hiba után visszaállították a kétgólos különbséget.Kane csütörtökön a Szlovénia elleni találkozót is eldöntötte, amely már vb-szereplést ért Angliának.A Tottenham Hotspur 24 éves támadója gólerős formában van: legutóbbi tíz tétmeccsén tizenöt alkalommal volt eredményes. Klubjában 6/11 a mérlege, a válogatottban 4/4.A csoport második helyén Szlovákia végzett, de pótselejtezős részvétele még nem biztos.E csoport: Lengyelország-Montenegró 4-2 (2-0)Dánia-Románia 1-1 (0-0)Kazahsztán-Örményország 1-1 (0-1)1. (vb-résztvevő) Lengyelország 25 pont,2. (pótselejtezőt játszik) Dánia 20,3. Montenegró 16.,4. Románia 13,5. Örményország 7,6. Kazahsztán 3Szlovákia-Málta 3-0 (1-0)Szlovénia-Skócia 2-2 (0-1)Litvánia-Anglia 0-1 (0-1)1. (vb-résztvevő) Anglia 26 pont,2. Szlovákia 18 (17-7),3. Skócia 18 (17-12),4. Szlovénia 15, 5. Litvánia 6,6. Málta 1 később:Csehország-San Marino, Plzen 20.45Norvégia - Észak-Írország, Oslo 20.45Németország-Azerbajdzsán, Kaiserslautern 20.45A Costa Rica-i válogatott hazai pályán 1-1-et játszott Hondurasszal az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség (CONCACAF) világbajnoki selejtezősorozatának utolsó előtti fordulójában, így 13. csapatként kijutott a vb-re.A zónából korábban az éllovas mexikóiak szereztek részvételi jogot.Eredmény: Észak- és közép-amerikai vb-selejtezők, 5. szakasz:9. forduló: Costa Rica-Honduras 1-1 (0-0)szombaton játszották: Egyesült Államok-Panama 4-0 (3-0) Mexikó-Trinidad és Tobago 3-1 (0-0) 10. (utolsó) forduló: szerda: Honduras-Mexikó, San Pedro Sula 2.00 Panama-Costa Rica, Panamaváros 2.00 Trinidad és Tobago-Egyesült Államok, Couva 2.00Az állás: 1. (és vb-résztvevő) Mexikó 21 pont, 2. (és vb-résztvevő) Costa Rica 16, 3. Egyesült Államok 12, 4. Panama 10 (7-9), 5. Honduras 10 (10-17), 6. Trinidad és Tobago 3A CONCACAF-zóna selejtezőjének utolsó köréből három csapat jut ki közvetlenül a jövő évi oroszországi vb-re, a negyedik pedig pótselejtezőt játszik majd az ázsiai kvalifikációs sorozatból érkező ellenféllel, amely Ausztrália vagy Szíria lesz. A négyszeres aranylabdás sztár a szünetben állt be - ez volt a második gólja a nemzeti csapatban, amelyet csereként szerzett.Andorra-Portugália 0-2 (0-0) ----------------------------gól: Ronaldo (63.), André Silva (86.)Svájc-Magyarország 5-2 (3-0) ----------------------------gól: Xhaka (18.), Frei (20.), Zuber (43., 49.), Lichtsteiner (83.) ill. Guzmics (59.), Ugrai (89.)korábban: Feröer-szigetek - Lettország 0-0A csoport állása:1. Svájc 9 9 - - 23- 5 27 pont2. Portugália 9 8 - 1 30- 4 243. Magyarország 9 3 1 5 13-14 104. Feröer-szigetek 9 2 3 4 4-15 95. Lettország 9 1 1 7 3-18 46. Andorra 9 1 1 7 2-19 4 Andorra 9 1 1 7 2-19 4Korábbi eredmények:1. forduló (2016. szeptember 6.):Svájc-Portugália 2-0 (2-0) Andorra-Lettország 0-1 (0-0)Feröer-szigetek - Magyarország 0-02. forduló (2016. október 7.):Lettország - Feröer-szigetek 0-2 (0-1)Portugália-Andorra 6-0 (3-0)Magyarország-Svájc 2-3 (0-0)3. forduló (2016. október 10.):Andorra-Svájc 1-2 (0-1)Feröer-szigetek - Portugália 0-6 (0-3)Lettország-Magyarország 0-2 (0-1)4. forduló (2016. november 13.):Portugália-Lettország 4-1 (1-0)Svájc - Feröer-szigetek 2-0 (1-0)Magyarország-Andorra 4-0 (2-0)5. forduló (2017. március 25.):Andorra - Feröer-szigetek 0-0Svájc-Lettország 1-0 (0-0)Portugália-Magyarország 3-0 (2-0)6. forduló (2017. június 9.):Feröer-szigetek - Svájc 0-2 (0-1)Lettország-Portugália 0-3 (0-1)Andorra-Magyarország 1-0 (1-0)7. forduló (2017. augusztus 31.):Portugália - Feröer-szigetek 5-1 (2-1)Svájc-Andorra 3-0 (1-0) Magyarország-Lettország 3-1 (2-1)8. forduló (2017. szeptember 3.):Lettország-Svájc 0-3 (0-1)Magyarország-Portugália 0-1 (0-0)Feröer-szigetek - Andorra 1-0 (1-0)A csoport további programja: 10. forduló (2017. október 10.):Magyarország - Feröer-szigetekLettország-AndorraPortugália-SvájcA "szuper sasok" becenevű együttes - melynek kijutást érő gólját az Arsenalban játszó Alex Iwobi szerezte - az előzetesen legnehezebbnek tartott, B jelű csoportból jutott ki a vb-re úgy, hogy öt eddigi mérkőzéséből négyet megnyert, egyszer pedig (Kamerun otthonában) döntetlenre végzett.A csoport negyedik tagja Algéria.Az afrikai selejtezőből az öt csoportelső szerepelhet a jövő évi tornán.A pótselejtezőt érő második helyen álló hazaiak nagy lehetőséget szalasztottak el, ugyanis így azért kell izgulniuk, hogy a harmadik görögök ne nyerjenek Cipruson, ellenkező esetben a zárófordulóban nem a saját kezükben lesz a sorsuk. Ráadásul a görögök utolsó mérkőzésükön a csoportutolsó Gibraltárral játszanak hazai környezetben.Az A csoport érdekessége, hogy a Franciaországban nemrég gól nélküli döntetlent ünnepelt luxemburgiak - akik november 10-én barátságos mérkőzést játszanak a magyarokkal - 8-0-ra kaptak ki Svédországban.Európai vb-selejtezők, 9. forduló:A csoport: Svédország-Luxemburg 8-0 (3-0)később:Fehéroroszország-Hollandia, Boriszov 20.45Bulgária-Franciaország, Szófia 20.45H csoport:Gibraltár-Észtország 0-6 (0-3)Bosznia-Hercegovina - Belgium 3-4 (2-1) később:Ciprus-Görögország, Nicosia 20.45A lettek a szerzett ponttal feljöttek az ötödik helyre, míg a feröeriek maradtak a negyedikek.A magyar válogatott a listavezető Svájc, míg az Európa-bajnoki címvédő Portugália Andorra otthonában lép pályára.Mindkét összecsapás 20.45 órakor kezdődik.Európai vb-selejtezők, B csoport, 9. forduló:Feröer-szigetek - Lettország 0-0később:Svájc-Magyarország, Bázel 20.45Andorra-Portugália, Andorra la Vella 20.45A csoport állása:1. Svájc 8 8 - - 18- 3 24 pont2. Portugália 8 7 - 1 28- 4 213. Magyarország 8 3 1 4 11- 9 104. Feröer-szigetek 9 2 3 4 4-15 95. Lettország 9 1 1 7 3-18 46. Andorra 8 1 1 6 2-17 4 Andorra 8 1 1 6 2-17 4Korábbi eredmények:1. forduló (2016. szeptember 6.): Svájc-Portugália 2-0 (2-0) Andorra-Lettország 0-1 (0-0) Feröer-szigetek - Magyarország 0-02. forduló (2016. október 7.): Lettország - Feröer-szigetek 0-2 (0-1) Portugália-Andorra 6-0 (3-0) Magyarország-Svájc 2-3 (0-0)3. forduló (2016. október 10.): Andorra-Svájc 1-2 (0-1) Feröer-szigetek - Portugália 0-6 (0-3) Lettország-Magyarország 0-2 (0-1)4. forduló (2016. november 13.): Portugália-Lettország 4-1 (1-0) Svájc - Feröer-szigetek 2-0 (1-0) Magyarország-Andorra 4-0 (2-0)5. forduló (2017. március 25.): Andorra - Feröer-szigetek 0-0 Svájc-Lettország 1-0 (0-0) Portugália-Magyarország 3-0 (2-0)6. forduló (2017. június 9.): Feröer-szigetek - Svájc 0-2 (0-1) Lettország-Portugália 0-3 (0-1) Andorra-Magyarország 1-0 (1-0)7. forduló (2017. augusztus 31.): Portugália - Feröer-szigetek 5-1 (2-1) Svájc-Andorra 3-0 (1-0) Magyarország-Lettország 3-1 (2-1)8. forduló (2017. szeptember 3.): Lettország-Svájc 0-3 (0-1) Magyarország-Portugália 0-1 (0-0) Feröer-szigetek - Andorra 1-0 (1-0) A csoport további programja:10. forduló (2017. október 10.): Magyarország - Feröer-szigetek Lettország-Andorra Portugália-Svájc