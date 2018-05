Foci-vb: az argentin szövetség elnézést kért a flörtölési tippekért

Az Argentin Labdarúgó Szövetség (AFA) elnézést kért az oroszországi világbajnokságra indulóknak adott flörtölési tanácsokért.



Az AFA kézikönyve - Orosz nyelv és kultúra címmel - a vb-n részt vevő újságíróknak, sportvezetőknek, edzőknek és stábtagoknak készült, s részletesen kitért arra is, hogyan kell viselkedni külföldiként az orosz nőkkel.



Ebben a fejezetben a szerző közli, "mivel az orosz nők szépek, sok férfi le akar velük feküdni. Lehet, hogy ők is ezt akarják, ám a nők is emberek, és fontosnak, egyedinek akarják magukat érezni".



Ezt követik azok a tippek, amelyekkel az argentin férfiaknak sikereik lehetnek orosz földön. A brosúra szerint bizonyos nőknél csak gazdag vagy jóképű férfiak lehetnek befutók. "De semmi gond, sok szép nő van Oroszországban, és nem mindegyik hozzád való, légy tehát válogatós" - áll a szövegben.



A közösségi oldalakon sok bírálat érte az AFA szexistának tartott iránymutatását, ezért a szövetség begyűjtötte a példányokat, és eltávolította belőlük a kényes részeket.



Az argentin nemzeti csapat a június 14-én kezdődő oroszországi világbajnokságon az izlandi, a nigériai és a horvát együttessel találkozik az D csoportban.