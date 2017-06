Fitnesz - A győri Prókai Eszter aranyérmet szerzett Tenerifén

A megmérettetésen a bikinifitnesz +170 centiméteres kategóriájában a győri Prókai Eszter aranyérmet szerzett.



– Nagyon erős volt a mezőny, az én kategóriámban főleg az ukránok voltak jó formában. Idén tavasszal sikerült másodszorra is magyar bajnoknak lennem itt, úgyhogy ezért próbáltam meg szerencsére az EB-t – emlékezett vissza a lány, aki személyi edzőként dolgozik. – Hosszú az út a versenyforma eléréséig, nagyon kemény munkát igényel. Napi két-három edzéssel és nagyon szigorú diétával készültem fel. Reggelente munka előtt edzéssel kezdtem a napot és esténként munka után azzal is zártam. Nagyon sokat kivesz az emberből, de minden fáradalmat megér, főleg így, hogy értem is szólt a magyar himnusz Tenerifén – zárta Eszter.