Finn-magyar: már a teljes válogatott Telkiben készül a szombati összecsapásra

Kedden délután az utolsó kerettag is megérkezett Telkibe Stieber Zoltán személyében, így mostanra teljessé vált a magyar labdarúgó-válogatott, amely szombaton Finnországban kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában.



A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint Marco Rossi szövetségi kapitány kedden délelőtt és délután is tartott edzést, a játékosok közül a kisebb sérüléssel bajlódó Vinícius Paulo, illetve a Washingtonból csak kora délután megérkezett Stieber nem végzett teljes értékű munkát.



A többi labdarúgó mindkét tréningen főleg taktikai feladatokat gyakorolt. Emellett a játékosok és a szakmai stáb tagjai egyéni fotózáson is részt vettek, továbbá elkészült az új szakvezető által irányított nemzeti együttes első közös csapatfotója is.



"A mai két tréning során elsősorban a stabil védekezést gyakoroltuk, ugyanakkor több más olyan elképzelést is kipróbáltunk, amely segíthet majd minket a következő két mérkőzésen" - idézte az MLSZ honlapja az olasz szakembert. "Nagyon elégedett voltam a fiúk munkájával, hiszen két hosszú edzést tartottunk és mindkettőn nagy intenzitással, keményen végezték a feladatokat".



A válogatott szerdán ismét két tréninggel folytatja a felkészülést a szombati Finnország és a jövő keddi Görögország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.