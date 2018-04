Fiatalokkal hozná vissza a tribünökre a futballhangulatot a Manchester United

A következő szezontól ifjúsági jegyeket hoz forgalomba a Manchester United futballklub.Az egyesület kedden közölte, hogy 15 fontos (5300 forint) belépőket fog árusítani a 18-25 éves korosztálynak a Premier League 2018/2019-es idényében. Ezek a jegyek a Stretford End nevű lelátó alsó részére szólnak az Old Trafford Stadionban.A kezdeményezés mögött a szurkolói csoportok javaslata áll, továbbá a közelmúltban Jose Mourinho vezetőedző is többször hiányolta a futballhangulatot a tribünökön.A klub egyben bejelentette, hogy a szezonbérletek sorozatban hetedik éve változatlan áron szerezhetők be idén.