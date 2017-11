Fiatal férfi törte fel Nora Mörk telefonját, és tette közzé a privát fotóit

"Az életem sokat változott" – nyilatkozta sírva a norvég TV2-nek Nora Mörk, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának világklasszisa, aki elmondta, miért játszott gyengébben az utóbbi időben. A világ- és Európa-bajnok játékos telefonját egy hekker feltörte, és az ellopott privát képeit szétszórta az interneten."A válogatottnál voltam októberben, amikor rájöttem, hogy feltörték a telefonom és a privát fotóimat online terjeszteni kezdték. Teljesen összetörtem. Az életem sokat változott, eltűnt az önbecsülésem. Mindennap fáradt voltam, nehezen tudtam átvészelni ezt az időszakot. Nem hiszem, hogy az ilyen emberek megértik, mit is tesznek egy másik emberrel" – nyilatkozta sírvaNora Mörk a norvég Tv2-nek.Nora Mörk teljesen belebetegedett a történtekbe. Nem tudott enni, sem aludni, mindez pedig hatással volt a pályán nyújtott teljesítményére is."Néha a mérkőzések előtt és alatt is erre gondoltam, ami sportolóként hihetetlenül frusztráló volt. (...) Vissza kellett vennem az életem irányítását. Nekem a kézilabda az életem, szeretek játszani, a válogatottban az országomat képviselhetem. Nem engedhetem meg, hogy ezt bárki elvegye tőlem. Néhány hülye nem ronthatja el az álmom, hogy a világ legjobb kézilabdázójává váljak."Végül a klubjának és a norvég szövetségnek is elmondta a történteket, és kiállt a nyilvánosság elé."A győriektől sok támogatást kaptam, megengedték, hogy a saját tempómban és magamban dolgozzam fel a történeteket. Azért szerettem volna a nyilvánossággal is megosztani, hogy újra teljes mértékben a kézilabdára koncentrálhassak."A sportoló pénteki bejelentése után szombaton 13 gólt szerzett az FC Midtjylland elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen."Remélem, ez tizenhárom lépés volt a helyes irányban. Nem olyan ember akarok lenni, amilyenné váltam az utóbbi időben. Erős és jó kézilabdázó akarok lenni, aki a dühét pozitív energiává alakítja, és felhasználja a pályán" – tette hozzá.