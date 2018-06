Fia viszi tovább elhunyt apja hagyományát a vébén

A brazil szurkolót több tornán is lefotózták, ahogy ölelgeti a világbajnok trófeát: a legemlékezetesebb még a 2014-ben készült kép, amikor hazája válogatottja 7-1-re kikapott a németektől, de ő nem eresztette a másolatot.Clovis Acosta Fernandes 2015-ben elhunyt, viszont a fia tovább viszi apja örökségét: most is a helyszínen fog szurkolni a brazil válogatottnak - természetesen a világbajnoki trófea másolatával.