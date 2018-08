Fernando Alonso a Forma-1 nagykövete lehet

Sean Bratches, a versenysorozat kereskedelmi ügyvezető igazgatója bízik abban, hogy a Forma-1-től az idény végén visszavonuló Fernando Alonsóra nagykövetként számíthatnak a későbbiekben.



Az amerikai sportvezető kedden egy fórumbeszélgetésen úgy fogalmazott, üzleti szempontból csalódott a 37 éves spanyol pilóta bejelentése miatt, de tiszteletben tartja a döntését.



"Remélem, meg tudjuk győzni, hogy nagykövetként továbbra is szolgálja a Forma-1-et" - mondta a kétszeres világbajnokról Bratches.



Alonso - aki idén megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt is - tervei szerint a következő idényben a megbízhatósági világbajnoki sorozatban (WEC) versenyez majd, de rajthoz áll az Indy 500-as versenyen is. Amennyiben a monacói F1-es nagydíj kétszeres bajnokának azt is sikerülne megnyernie, a történelem második pilótájaként meglenne neki a "Triple Crown", azaz a világ három legjelentősebb autóversenyének a győzelme.



A jelenleg a McLarent erősítő tapasztalt versenyzőnek a mostani a 17. idénye az autósport elitsorozatában, eddig 303 futamon indult, 22 alkalommal rajtolhatott az első helyről, 32-szer győzött és összesen 97-szer állhatott a dobogóra. A 2018-as szezonban 12 futam után a pontverseny kilencedik helyén áll.



Forma-1-es pályafutását 2000-ben a Benetton tesztpilótájaként kezdte, majd a Minardi- és a Ferrari-csapat tagja volt. A Renault és a McLaren színeiben két-két alkalommal is szerepelt.