Férfi tenisz - A GYAC a szuperliga döntőjébe jutott, de nem védte meg bajnoki címét

Alig egy hét alatt négy meccset vívotta szuperligában. A csoportmérkőzéseket biztosan hozták a győri teniszezők, az elődöntőben viszont váratlanul nehéz helyzetbe kerültek a legmagasabb szinten utolsó szezonját játszó Kisgyörgy Gergely vezette Diego ellen.A Szuperligában előbb játsszák a páros mérkőzéseket, mint az egyeseket, s ez a Diegónak kedvezett. A Davis Kupa csapat korábbi erőssége, Kisgyörgy mindig jobban játszott párosban és a vezetésével két szoros meccsen, 2-0-ás előnyre tett szert a fővárosi gárda."Az elődöntő igazi teniszkrimi volt. Pár ponttal vesztettük el a párosokat, de a csapat tartását mutatja, hogy azok a játékosok, akik párosban vesztesen hagyták el a pályát (Valkusz Máté, Bardóczky Kornél, Balázs György), rövid időn belül felálltak a padlóról és egyesben nyertek. 18 éves teniszezőnk, Makk Péter legyőzte Kisgyörgy Gergelyt, így megnyílt az út a fináléba" - kezdte Somogyi Zsolt, a GYAC csapatkapitánya.A szuperliga döntőjében azzal a Bregyó TC-vel találkoztak a győriek, akiket egy héttel korábban 6:1-re legyőztek Székesfehérváron. A nagy téttel bíró visszavágón a különbség az volt, hogy a székesfehérvári és siófoki csapat elsőszámú játékosa, a világranglistán 220. szerb Danilo Petrovics is ütőt ragadott.A GYAC két legerősebb játékosa, Balázs Attila és az a Lukas Rosol, aki pár éve Nadalt verte Wimbledonban, nem tudott játszani a döntőben. Mindketten a hágai nemzetközi versenyen negyeddöntőt vívtak aznap. A magyar tenisz legtehetségesebb tinédzsere, Valkusz Máté így is több pontot és játékot nyert a szerb teniszező ellen, de a döntő játszmában kicsivel alul maradt."A fináléban párosban próbáltunk építeni a fiataljaink játékára, ez a taktika kis híján bejött. A Kéki Márk-Kisantal Dominik páros közel volt a meglepetéshez, de végül a döntőben is 0-2-ről indultunk. Ezt a hátrányt nem tudtuk újra ledolgozni egy nappal az elődöntő után.Ellenfelünk több tapasztalt, jelenlegi és volt válogatott magyar játékost (Borsos Gábor, Kellner Ádám, Kiss Sebő) nevezett a döntőre. Összességében teljesítettük a célunkat, újra dobogóra álltunk. Annak külön örülök, hogy győri nevelésű, kötődésű fiatalok fontos meccseken bizonyították, hogy lehet rájuk számítani" - értékelt Somogyi Zsolt.