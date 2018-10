Férfi kosárlabda NB I - SKC bravúr

Sopron KC–Falco KC 86–77 (24–19, 27–17, 15–15, 20–26)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 2500 néző. V.: Benczur, Török, Rácz.



SKC: WARNER 25/9, LEMAR 22/3, Takács 7/6, DÉNES 4/3, GORDON 16. Cs.: Wiggins 2, Gilbert 8/6, Supola 2. Edző: Sabáli Balázs.



Falco: CURRY 13/3, Norfleet 4, Bíró 3/3, BRUINSMA 34/15, REDDIC 11. Cs.: Váradi, Balmazovics 6, Tóth N. 6, Kucsora. Edző: Gasper Okorn.



Remek iramban és hangulatban, váltott vezetéssel kezdődött az összecsapás. Curry a Falco csapatának szerzett vezetést, ám az SKC első szezonbeli kosarát megszerezve Lemar gyorsan egalizált. Az első percekben szinte minden akció kosárral zárult. Ha szűken is, de a Sopron vezetett. A szakasz végén Wiggins és Gordon jóvoltából öt ponttal megugrott az SKC. A második etapban lendületben maradt a hazai gárda, melyben Dénes triplával, Gordon pedig remek szerelésekkel és egy zsákolással vétette magát észre. Látványosan, szellemesen játszott, jól dobott a Sopron, így a szünetben 15 ponttal vezetett.



A folytatásban szigorított a védekezésén a legutóbbi bajnokságban ezüstérmes szombathelyi gárda, s egy 11–2-es rohammal tíz ponton belülre került. Ekkor technikait kaptak a vendégek, amit az SKC kihasznált, egy 9–0-ás rohammal visszaállította a 15 pontos különbséget. A záróetapban bizonytalanná vált a Sopron, a hajrában négy pontra feljöttek a vendégek, de ekkor a Warner–Lemar duó „megrázta magát", a két amerikai kisember átlendítette a holtponton és értékes győzelemre vezette a Sopront.



Sabáli Balázs: – Minden szezonkezdet nehéz. Úgy gondolom, hogy az első húsz percben megfelelő sebességgel játszottunk, megnyugtató előnyt szereztünk. Várható volt, hogy ezt az egész mérkőzés folyamán nem tudjuk tartani, a Falco vissza tudott jönni, de ha kicsit nehezen is, sikerült győzelemmel kezdeni a szezont.



Gasper Okorn: – Problémáink voltak védekezésben és támadásban is. El kell kezdenünk dolgozni, hogy visszataláljunk a helyes útra.