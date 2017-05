Férfi kosárlabda NB I - Sabáli Balázs visszatér Sopronba

Szerda délelőtt közös sajtótájékoztatót tartott az SKC és a Soproni Sportiskola. Dr. Szekeres Csaba, az utánpótlás-nevelő egyesület elnöke elmondta: a bő két hete, az U18-as országos döntőn ezüstérmet szerző sportiskolás együttes kulcsjátékosai, kiöregedve az utánpótlás-nevelő együttesből, felkerülnek az SKC felnőttkeretéhez, továbbá – mivel pár éve már lehetőség van arra, hogy a felnőttegyüttesek U23-as csapatai az NB I/B-ben szerepeljenek – a felnőtt másodosztályban is elindulnak. Ez a társaság a különböző korosztályokban (U14, U16, U18) az utánpótlás-bajnokságokon két arany- és egy ezüstérmet szerzett.



Hogy milyen néven szerepel ez a gárda, arról még nem született döntés, arról viszont igen, hogy ennek a csapatnak a szakvezetője a korábbi soproni sikeredző, Sabáli Balázs lesz. Szekeres kiemelte: nagy köszönet illeti a SMAFC-ot, valamint Meszlényi Róbertet, aki a másodosztályú egyetemi együttes „égisze alatt" is foglalkozott a fiatalokkal, akiket az U18-as nyolcas döntőn a 2. helyig vezetett. Az együttes hat játékosa, a sajtótájékoztatón szintén megjelenő Werner Viktor, továbbá Füzi Róbert, Németh Márk, Papp Barna, Polgárdy Ádám és a még jövőre is utánpótláskorú Rátvay Balázs egyrészt tagja az U18-as, korosztályos EB-re készülő magyar válogatott bő keretének, másrészt pedig amatőr szerződéssel felkerülnek az SKC együtteséhez.



Meszlényi fő feladata a következő évadban a sportiskolánál a szintén igen tehetséges, sokra hivatott U16-os gárda irányítása lesz.



A Sopron KC ügyvezetője, Pojbics Szabolcs a projekt kapcsán kiemelte: a másodosztályban induló U23-as együttes játékosai Sabáli Balázs irányításával készülnek, s a tervek szerint közülük két-három fiatal, akikre adott időszakban a felnőttgárda később kinevezendő szakvezetőjének éppen szüksége lesz, az első csapattal – is – edzenek. A tervek között szerepel egy fiatal, magas kosaras szerződtetése.



Sabáli Balázs annyit kért a médiától, hogy konkrét szakmai elképzeléseiről majd akkor nyilatkozik, ha az SKC kinevezi az első csapat új edzőjét, s vele tud szakmai egyeztetést folytatni.