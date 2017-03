Férfi kosárlabda NB I - Izgalom és soproni vereség

Falco–Sopron KC 79–75 (18–27, 15–13, 26–17, 20–18)

Szombathely, NB I-es férfimérkőzés, 1400 néző. V.: Papp, Hegedüs, Szabó G.



Falco: GOVENS 21/6, Váradi 6, Barham 1, PUSTAHVAR 21/12, Zigeranovic 2. Cs.: MEDFORD 17/9, Bognár 2, Tóth N 9. Edző: Srecko Sekulovic.



SKC: JOHNSON 30/9, RUJÁK 9/3, Takács 3, Dénes, Dufault 6. Cs.: TÓTH G.16/12, Mills 1, Myles 10. Edző: Dragan Alekszics.



Remekül, Dufault vezetésével 9–3-mal kezdett az eltiltott Spicát nélkülöző Sopron, amely a szakasz közepén 15–7-re vezetett. Igaz, közel 3 perc elteltével szerezte első pontjait a második 10 percben a SKC, nem tudott igazán közel kerülni hozzá a Govens és Pustahvar vezette, gyengén dobó Falco. Félidőben 7 ponttal „ment" a Sopron. Szünet után Medford lépett elő vezérré a hazaiaknál, őt nem tudták tartani a soproniak, így a Falco a záró etap előtt már 2 ponttal vezetett. Volt tartása a tartalékos SKC-nak, amely Tóth G. és Johnson egy-egy triplájára alapozva egy 14–3-mal 6 pontos előnnyé alakította a korábbi 5 pontos hátrányt. A szakasz közepén azonban egy 9–0-lal, jórészt Govens büntetőivel visszaszerezte a vezetést a hazai gárda, amit már nem is adott ki a kezéből.



Dragan Alekszics: – Szünet után nagyon agresszíven játszott a Falco, nagy nyomást gyakorolt ránk. Próbáltunk bravúrt elérni, s erre volt is esély, de a hazai szurkolók most is nagy pluszenergiát adtak a szombathelyi csapatnak, amely izgalmas végjátékban a hibáinkat kihasználva tudott nyerni.