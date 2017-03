Férfi kosárlabda NB I - Fontos soproni siker

Sopron KC–PVSK 81–71 (12–23, 27–6, 17–25, 25–17)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1200 néző. V.: Söjtöry, Minár, Vida J.



Sopron: Johnson 7, Ruják 7, MYLES 12, DUFAULT 13, Tóth G. 2. Cs.: Dénes 3/3, MILLS 12/3, SPICA 14, TAKÁCS 11/9. Edző: Dragan Alekszics.



Pécs: NELSON 10/6, Supola 3/3, SMITH 18/9, BUDIMIR 19/15, Sejfic 4. Cs.: Harazin 4, Halász 3/3, Antóni 3/3, Bíró 7/6. Edző: Csirke Ferenc.



A meccs elején a vendégek, 7–0-ra, majd 17–4-re is vezettek. Az első szakasz hajrájában kezdett „éledezni" a Sopron. A második negyed óriási fordulatot hozott: egy ezen a szinten szinte hihetetlen 27–3-as „száguldást" mutatott be az SKC. A második félidő elején váltva estek a kosarak, a negyed közepén négy pontra feljöttek a pécsiek. A zárószakaszban 67–60-as soproni vezetésnél Budimir kapott technikait, s Johnson értékesítette a büntetőt. A hajrá elég feszült volt, de tartotta 5 és 10 pont közötti előnyét a Sopron, mely végül fordulatos mérkőzésen aratott fontos győzelmet.



Dragan Alekszics: – Az első negyed katasztrofális volt, a másodikban azonban szigorúbbá vált védekezésünk és sikerült ellépni ellenfelünktől is. Ha a végeredmény alapján könnyűnek is tűnik a siker, nagyon nehéz meccsen vagyunk túl.