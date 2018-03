Férfi kosárlabda NB I - Értékes soproni győzelem

(22–21, 20–34, 21–22, 26–19)Debrecen, NB I-es férfimérkőzés, 1100 néző. V.: Benczur, Gál, Minár.DEAC: MARTINICS 22/6, Jones 5, Lilov 15/12, BOGNÁR 10, ARMWOOD 21/6. Cs.: Velkey 6/3, Kósa 2, LAUDERDALE 6, Molnár A. 2. Edző: Berényi Sándor.Sopron: PARKER 21, Mészáros 2, EL-AMIN 18/9, HENDERSON 20/6, WATKINS 27. Cs.: TAKÁCS 8/6, Tóth G. Edző: Sabáli Balázs.Az influenza miatt Goree Cyesha és Danielle Robinson nem lépett pályára a győrieknél.Az első kosarat a hazaiak szerezték, ám egy 14–0-ás rohanással elléptek a vendégek, az MTK csak a 6. percHenderson vezérletével ha szűken is, de jobbára a Sopron vezetett, majd a negyed közepén egy 11–1-gyel elhúzott a DEAC az egyénieskedő soproniaktól. A szakasz hajrájában egy 8–0-val visszavette a vezetést az SKC, de a negyed Molnár kosarával és minimális hazai vezetéssel zárult. A második negyed elején Takács két triplájára építve nemcsak visszavette a vezetést a Sopron, de pár ponttal el is lépett ellenfelétől. Amikor feljöttek a hazaiak, rendre újított az SKC, előbb Parker és Henderson ügyes találataival, majd El-Amin bravúrkosaraival. A félidő hajrájában egy 12–1-gyel 15 pontra nőtt a vendégelőny.Szünet után állandósult a 10 és 15 pont közötti különbség. Fáradni kezdtek a soproniak, fokozatosan csökkent az előny, a DEAC-nak több labdája is volt szorossá tenni a meccset, de előbb Parker villant többször, a végjátékban pedig Watkinst nem tudták tartani a hazaiak a palánkok alatt, így a Sopron nagyon értékes idegenbeli győzelmet aratott. Sabáli Balázs : – Nagyon fontos mérkőzést nyertünk. Az első félidőben sikerült olyan előnyt szerezni, amely végül elégnek bizonyult a győzelemhez a hajrára elfáradó és kipontozódó kulcsjátékosainkkal. Ez csak egy győzelem volt, céljaink eléréséhez további sikerek kellenek.