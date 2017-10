Férfi kosárlabda NB I - Egypontos soproni vereség

Sopron KC–MAFC 69–70 (19–15, 23–22, 18–17, 9–16)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1200 néző. V.: Tőzsér, Török, Vida J.



SKC: DUVNJAK 15/6, AUTREY 14, Takács 3/3, ZAGORAC 20/12, Watkins 5. Cs.: Mészáros, Tóth G., Greene 3, DÉNES, 9/3. Edző: Váradi Kornél.



MAFC: HOT 12/3, Misek 6, Lakits, CVITKOVICS 10, DAVIS 19. Cs.: FODOR 4, NEIGHBOUR 19/3, Szanyi. Edző: Jovica Arsic.



A soproniak a zárónegyed elejéig szinte végig vezettek, az utolsó tíz percben viszont fordított a MAFC. A végén Zagorac büntetőivel egy pontra feljött a Sopron, majd Autrey révén nyerhetett is volna, de a légiós dobása után a labda leperdült a gyűrűről, így az SKC fájó hazai vereséggel kezdte a szezont.

Váradi Kornél: – Három alkalommal is elhúztunk tíz ponttal, majd újra jöttek az edzőmeccseken is látott fegyelmezetlenségek. Nem a végén kimaradt dobás, hanem az eladott labdák és a kihagyott büntetők miatt veszítettünk.



Gálameccs után rangadó

A múlt pénteki BEAC elleni könnyed szezonnyitó után ma 18.30 órakor a Sopron Basket Miskolcon, a Diósgyőr otthonában lép pályára.

Két soproni kosaras hölgy, a Diósgyőr-nevelésű, ám Miskolcon ellenfélként már nem először pályára lépő Dubei Debóra, valamint a nyáron éppen a DVTK-tól Sopronba szerződő szerb center, Tina Jovanovic számára pikáns lehet a találkozó.

Mint ismeretes, a soproni lányok a BEAC-ot verték 60 ponttal, de a Diósgyőr is magabiztos sikerrel kezdte a szezont, a Vasas otthonában nyertek Stefan Svitek tanítványai 89–54-re.



Két vereség, egy győzelem



Nyíregyháza–Agrofeed-Széchenyi-egyetem-Győri KC 85–69 (19–20, 19–15, 20–14, 27–20)

Nyíregyháza, NB I/B-s férfimérkőzés, Piros csoport. V.: Mészáros, Lengyel, Domán.



GYKC: Puszta 7/3, Ruják, GÁLL 17/6, Horváth Á. 4, NÁRAI 20/9. Cs.: CSABA 19/3, Gombás 2, Geiger. Edző: Bukics Zsolt.



SKC-Sportiskola–Budafok 77–96 (20–21, 23–30, 15–30, 19–15)

Sopron, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Surányi, Szalai, Kapusi.



SKC-SI: Papp B. 4, KÁNTOR 28/15, Werner 8, Németh M. 2, BAGÓ 17. Cs.: POLGÁRDY 13/6, Buzsáki 5/3, Garab G. Edző: Sabáli Balázs.



ZTE II–Széchenyi KA 65–67 (12–21, 11–10, 22–15, 20–21)

Zalaegerszeg, amatőr női NB I-es mérkőzés, Fehér csoport. V.: Sabáli, Hernicz.



SZKA: Rácz 5/3, Rozmán 6, Biczó 4, Chroméj 17/3, Szirony 8, Bánszegi, Simon A. 9, Nagy R. 14, Török 4, Rabi. Edző: Gálos László.