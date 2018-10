Férfi kosárlabda NB I - A soproni bravúrok nyomában

Hiába volt sokszor a szolnoki túlerő, Angelo Warneren nem tudtak kifogni. Fotó: Magasi Dávid

Sabáli Balázs nyáron jelentősen átalakuló együttese előbb az ezüstérmes Falcót, a legutóbbi fordulóban pedig drámai végjátékban a bajnoki címvédő Szolnokot győzte le. Sabáli Balázs vezetőedzővel a soproni gárda meglepően jó kezdéséről beszélgettünk, arról, hogy számított-e ilyen rajtra.Az új szezonra a csapatok többségénél jelentősen átalakultak a keretek, ezért túl sokat nem szabad az előző szezon eredményeinek tulajdonítani – fejtegette a soproni csapat edzője. – Úgy gondolom, leginkább a meghatározó magyar játékosaikat elveszítő csapatok gyengültek, így a Falco, amelyből Perl Zoltán és az Alba, amelyből Keller Ákos távozott külföldre. Őket szinte lehetetlen hasonló tudású magyar kosarasokkal pótolni. A szezon elején a csapatok játéka még nem teljesen állt össze, ehhez mindenütt – így nálunk is, amint arra a pécsi meccs is rávilágított – időre van szükség. Ezzel együtt örülök, hogy sikerült így kezdeni, mert amikor megláttuk a sorsolást, bizony kicsit húztuk a szánkat. A két hazai siker, remélem, jót tett az önbizalmunknak, de ez nem szabad, hogy átcsapjon elégedettségbe. Szerényen, csendben dolgozunk tovább. készülünk a hétvégi, körmendi mérkőzésre.A szombati meccsen remekül bevált, hogy az újdonsült apuka, Lawrence Gilbert bekerült a kezdőötösbe. Jelentős szerepe volt abban, hogy 18–6-os „repülőrajttal" kezdett a csapat. Erről így beszélt a soproni szakember:

Ennek szakmai és emberi oka egyaránt volt. Sejtettük, hogy a Szolnoknál Milosevics hármas poszton kezd majd, úgy gondoltuk, jó megoldás lehet, ha Gilbert próbálja fogni. Azt pedig láttuk, hogy amikor csütörtökön este megszületett a gyermeke, mennyire felszabadult lett, bizony az előtte lévő napokban volt benne szorongás, hogy mi lesz, s hogy több ezer kilométerre onnan nem tud semmit tenni egy esetleges probléma esetén. Szerencsére jól sült el a döntés, de a siker a csapat érdeme volt, agresszíven, határozottan védekeztünk, sikerült labdákat szerezni, ebből pedig könnyű kosarakat dobni."

A vége azonban így is roppant izgalmas lett...

Úgy gondolom, a jó kezdést követően három negyeden át kézben tartottuk a találkozót, a negyedikben azonban eléggé kamikaze kosárlabdára váltva Vojvoda révén feljött, sőt, fordított is a Szolnok, mely mutatja erejét. Ezért is nagy dolog, hogy végül mi jöttünk ki jobban a végjátékból"

– fogalmazott Sabáli Balázs.A döntő kosarat bedobó Angelo Warner így emlékszik vissza a találkozó végére: „Bő öt másodperc volt hátra, amikor oldalról jöttünk. A játékvezetők videóztak, így volt lehetősége edzőnknek egy bedobásvariációt felrajzolni. A lényege az volt, dobjuk be a labdát öt másodpercen belül, nehogy emiatt elvegyék a játékvezetők. Ez sikerült, az pedig, hogy Benke szabálytalankodott velem, ajándék volt. Az első büntetőt bedobtam, a második előtt többen is szóltak, hogy azt, ha lehet, ne dobjam be. Én pedig megfogadtam az utasítást..."A soproniaknak egyébként volt hasonló – akkor negatív – élményben részük. Az előző évadban a MAFC ellen alig több mint egy másodperccel a vége előtt büntetőkhöz jutottak. Akkor Watkins bedobta mindkettőt, ezzel három pont lett az előny, de az ellenfél időt kért, s triplával egyenlített. Most ezt nagyon szerette volna elkerülni az SKC – sikerült.De mit is kell tudni Angelo Warnerről? A 26 éves, 188 centi magas kosaras Bosznia-Hercegovinában és Mozambikban is játszott. Egyénileg kiváló statisztikai mutatókat produkált, pontban (20,4) és gólpasszban (8.1) is a bosnyák bajnokság legjobbja volt. Csapata, a Vogosca Szarajevo viszont nem jutott be a rájátszásba.

Egyetlen hellyel maradtunk le. A teljes igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy az elvárás csapatunkkal szemben az volt, hogy biztosan, gond nélkül maradjon bent az élvonalban. Ehhez képest, amit elértünk, messze erőn felüli volt"

– mesélte az amerikai kosaras, aki az afrikai kosárlabdáról is mesélt.

Ott gyakorlatilag a nyár alatt lemegy a bajnokság. Bő egy hónapig játszottam Mozambikban. Sok jó játékos szerepelt a ligában, ám érdemi csapatépítésről nem igazán lehetett beszélni. Nyolc meccset játszottunk, az egyéni képességekre építettek a csapatok"

– mondta a kosaras, aki orlandói, így a helyi Magic csapatának szurkol. Kedvenc játékosa viszont a Portland irányítója, Damian Lillard.Ami a soproni csapatot illeti, Warner így látja a gárda erejét: „Úgy gondolom, napról napra jobbak és jobbak leszünk. Közösségként nagyon erősnek tűnik a társaság, mindenben próbáljuk segíteni egymást."