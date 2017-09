Férfi kosárlabda Eb: nem bírt a címvédő spanyolokkal a magyar válogatott

A már nyolcaddöntőbe jutott magyar férfi kosárlabda-válogatott három negyeden át remekül helytállva 87-64-re kikapott a címvédő spanyoloktól csütörtökön az Európa-bajnokság kolozsvári csoportjának zárófordulójában.



Eredmény, C csoport, 5. forduló:

Spanyolország-Magyarország 87-64 (22-10, 19-19, 19-17, 27-18)

A magyar pontszerzők: P. Gasol 20, Rodriguez, W. Hernangomez 15-15, M. Gasol 10, J. Hernangomez 8, Rubio 6, San Emeterio 5, Navarro, Oriola 3-3, Sastre 2, illetve Ferencz 17, Vojvoda 10, Perl 9, Tóth 7, Allen, Eilingsfeld, Wittmann 5-5, Keller, Ruják 3-3



Az 1999 után ismét Eb-résztvevő magyarok korábbi két győzelmükkel már biztosították helyüket az isztambuli nyolcaddöntőben, így az utolsó csoportmeccsnek már nem maradt tétje. Ez mind közül a legnehezebbnek ígérkezett, ugyanis Sergio Scariolo együttese lenyűgöző eredménysorral büszkélkedhet az elmúlt tíz évben: olimpiákról két ezüst- és egy bronzérem, világbajnokságokról ötödik és hatodik hely, Eb-kről pedig három arany, illetve egy-egy ezüst és bronz.



Az ibériaiak sorozatban már tíz megnyert Eb-mérkőzésnél tartanak, az idei kontinenstornán összesen 362 pontjukkal a második helyen álltak, ők szedték a 24 csapatos mezőnyben a legtöbb lepattanót, szórták leghatékonyabban a triplákat, blokkolták a dobásokat és osztották a gólpasszokat.



Ami a két csapat egymás elleni mérlegét illeti, mindössze egyszer találkoztak: az 1999-es franciaországi Eb csoportkörében - Gulyás Róbert 23 pontja ellenére - az ellenfél nyert 84-75-re Toulouse-ban.



A kolozsvári meccsen - melyre mintegy 400 magyar szurkoló érkezett - Ivkovics Sztojan együttese alighanem kiegyezett volna ezzel az eredménnyel, az mindenesetre nem ezt sejtette, hogy Fernando San Emeterio már a harmadik másodpercben kosarat dobott. Az öt olimpián szerepelt Juan Carlos Navarro, vagy becenevén La Bomba - immár Hanga Ádám barcelonai csapattársa - a triplavonalon túlról "köszönt be", aztán sorra a többi sztár is betalált. A hetedik percben tíz pont lett a különbség (18-8), a spanyolok pedig zsákolásra adogatták fel egymásnak a labdát. Pau Gasol, a San Antonio Spurs 37 éves sztárja a 16. percben beírta magát a történelemkönyvekbe, ugyanis 14. pontjával ő lett minden idők legtöbb Eb-pontot szerző kosarasa, megelőzve az 1104 pontos francia Tony Parkert. Bár a hátrány már 16 pontos is volt, a Hanga nélkül játszó magyarok legjobbjává előlépő Ferencz Csaba négy triplájával a nagyszünetben 41-29 volt az állás.



A félidei statisztika hű képet adott a mérkőzésről: a rivális 13-mal több lepattanót szedett (30-17), s az Ivkovics-gárda 17-jével szemben ötvenszázalékosan dobta a duplákat. A nagyszünet végén a műsorközlő külön felkonferálta Pau Gasolt, a publikum pedig álló ovációval fogadta a 215 centis centert.



Térfélcsere után visszaesett a színvonal, két és fél perc alatt csak két pont született, aztán beindult az ellenfél, és a 28. percben már 20 ponttal vezetett (55-35). A 60-46-ról induló zárószakaszban Ruják András, Eilingsfeld János és Ferencz hármasával öt pontra csökkent a hátrány (60-55), a nézőtérről pedig zúgott a "mindent bele!". Rákapcsolt a címvédő, ismét 14, majd 20 pont lett az előnye, így a hajrára már nem maradtak izgalmak. A spanyolok legjobbja, Pau Gasol végül 20 ponttal zárt.



A magyarok már korábban bejutottak a C jelű hatos negyedik helyezettjeként a nyolcaddöntőbe, ahol vasárnap - egyelőre ismeretlen időpontban - a D csoport győztesével találkoznak Isztambulban. Ennek kiléte a D csoportban 20.45-kor kezdődő lett-török meccsen dől el: lett siker esetén Szerbia, török győzelemnél pedig Oroszország lehet az ellenfél.



korábban:

Horvátország-Csehország 107-69 (28-17, 26-23, 24-20, 29-9)



később:

Románia-Montenegró 19.45