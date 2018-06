Férfi kosárlabda - SMAFC: új edző

Az NB I/B Zöld csoportjában legutóbb 5. helyen végzett együttes élén Rátvay Tamás helyét az a Molnár József veszi át, aki egy rövid szegedi kitérőt leszámítva több mint egy évtizedet külföldön, Új-Zélandon, majd Norvégiában töltött. Az egyetem befejezése után Berneczei László, valamint Nagy Gergő is távozik, és nem valószínű, hogy az egyetemi klubnál marad a távozó Rátvay két fia, ifj. Rátvay Tamás és Rátvay Balázs.



Amint arról Horváth József, a Soproni Sportiskola szakmai igazgatója – aki az egyetemi együttesnél tanácsadói feladatot lát el – beszámolt, az új vezetőedző, Molnár József amellett, hogy a SMAFC vezetőedzője lesz, a Soproni Sportiskola U18-as csapatát is dirigálja majd. Molnár egy háromoldalú (Sportiskola–SMAFC–SKC) megállapodás keretében kerül Sopronba. Az egy plusz egy éves szerződést kötő szakember igen fontos szerepet tölthet be abban, hogy a sportiskola tehetséges fiataljai a SMAFC érintésével az utánpótlás-korosztályokban felfelé haladva fokozatosan „szokják" a felnőttbajnokságok keménységét, iramát.



A feladatkör kapcsán egyébként több itthon korábban az élvonalban is dolgozó szakemberrel tárgyalt a SMAFC vezetősége. A hosszabb távú cél minél több saját nevelésű kosaras a város első csapata, a Sopron KC számára.

Ami a SMAFC játékoskeretét illeti, Horváth József reméli, érkeznek az egyetemre olyan előképzettséggel rendelkező fiatalok, akik erősítést jelenthetnek és az előző évad csapatának néhány játékosával még egyeztetnek. A felkészülés augusztus 6-án kezdődik.



Mint arról korábban már beszámoltunk: az ősztől szintén az NB I/B Zöld csoportjában szereplő Agrofeed-Széchenyi-egyetem-Győri KC csapatánál is új edző lesz. Győrben Kozma Tamás irányítja majd a szakmai munkát, segítője pedig Bukics Zsolt lesz.