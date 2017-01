Férfi kosárlabda - Megvan az utód Sopronban: Dragan Alekszics egyelőre a szezon végéig szóló megállapodást írt alá

A szakember egyelőre nem költözik, a családjával marad a városban, s szorít volt csapatának. Fotó: M. D.

Három és fél év után távozott az SKC férficsapatának kispadjáról Sabáli Balázs. A klub történetének legsikeresebb szakvezetője a lemondását a szombati, Falco elleni vereséget követően ajánlotta fel, s azt a vezetőség elfogadta. Sabáli Balázzsal értékeltük a közelmúlt eseményeit, s a korábbi évadok sikereire is visszatekintettünk.– Inkább utóbbi. Nem volt szerencsés a szezonunk, de ettől még szerepelhettünk volna jobban. Gyengén kezdtünk, simán kikaptunk a Kaposvártól, majd görcsös játékkal vertük nehezen a Paksot. Ekkor Dénes Gábor sérült meg, majd Tóth Gergely is kidőlt a sorból. Sokáig két játékosunk nélkül próbáltunk a bajnokságban és a FIBA-kupában egyszerre helytállni. Ennek ellenére a szezon korábbi részében voltak jó meccseink. Például a vereség ellenére Szolnokon jobban játszottunk, gördülékenyebbek voltak támadásaink. Az ősz értékelésénél beszéltünk róla: sok ki nem kényszerített hiba miatt veszítettünk meccseket. Próbáltunk a játékon, a rendszeren, a taktikán változtatni, a téli szünetben pedig részben tervezett módon, részben váratlanul, részben kényszerből, játékoscserékre kényszerültünk. Az ünnepek között és az új év elején úgy érzem, jó minőségű edzésmunkát végeztünk, erre a Falco ellen az első negyedben megint eladtunk ellenfeleinktől nem zavartatva hat labdát, ezekből könnyű indításos kosarakat kaptunk, s végül alulmaradtunk. Ezért éreztem úgy, hogy az lehet a legjobb a csapatnak, ha a kispadon történik váltás. Nagyon sok szépet, jót, szeretetet kaptam a szurkolóktól, a várostól, a vezetőktől, jelen helyzetben úgy éreztem, ezzel tehetem a legtöbbet a csapatért.– A szurkoló a játék láttán kinyilvánítja a véleményét. Amikor futott a szekér, remek volt a hangulat. Ha nem ment a játék, érthetően, ki-ki habitusának megfelelően kinyilvánította véleményét. Nincs ezzel semmi gond, nem személyeskedésnek éltem meg az elkeseredett bekiabálásokat.

– Amikor érkeztem, akkor is több új játékos igazolt hozzánk, így Ruják, Trepák és Dénes. Maradt Molnár, Takács, Thomas és Barovics. Nem tagadom, akkor előfordult, hogy szerencsénk volt. Ilyen szerencse például, hogy a szezon közben sikerült leigazolni Milos Boriszovot, aki minden tekintetben óriási erősítés volt. Magyar Kupa-ezüstöt és bajnoki bronzérmet szereztünk, valóban minden várakozást felülmúló évad volt. Vannak edzők, akik úgy gondolják, évről évre, lépésről lépésre építik a csapatukat, én mindig szeretném a maximumot kihozni a rendelkezésemre álló társaságból. Akkor ez sikerült. A következő szezonban nem volt túl nagy mozgás a keretben, centerposzton váltottunk, s a kupában ismét bronzérmet szereztünk, a bajnokságban pedig negyedikek lettünk. Az előző szezonban már jóval nagyobb volt a játékosmozgás. Akkor Ruják sérült meg a szezon elején, s egy irányítóval küzdöttük, szenvedtük végig a FIBA Európa-kupa csoportkörét, becsúsztak hazai vereségek, Patonay Imre távozott. Ezt követően összeállt a játék, nyertünk zsinórban nyolc meccset, majd kiesett Rancic és Tóth Gergely, így sem a bajnokságban, sem a kupában nem jutottunk a négy közé. És hogy a csapat és én változtunk-e? Nos, van, hogy jó döntéseket hozunk, szerencsénk is van és akkor jön egy sikerszéria. Megesik, hogy a legjobb szándék ellenére is rosszul döntünk, szerencsénk sincs és akkor pedig egy kudarcsorozat veszi kezdetét. Nekem Sopronban mind a kettőből kijutott. Ilyen a sport.– Bár már nem én vagyok a csapat edzője, a családommal Sopronban maradok. Hogy a klub vezetése más formában számít-e a munkámra, mondjuk az utánpótlásban, az majd eldől. Ha igen, akkor azt próbálom majd végezni legjobb tudásom szerint, ha meg nem, akkor pihenek, próbálok feltöltődni.– Természetesen, Körmenden is kijártam, pedig ott nem én mondtam le, hanem elküldtek. Kimegyek, drukkolok a fiúknak és bízom benne, hogy utódomnak sikerül felrázni a társaságot, átlendíti a hullámvölgyön a csapatot, amely elindul felfelé.Tegnap eldőlt, hogy a soproni gárda új edzője a szerb Dragan Alekszics lesz. A távozó edzőt tehát az a szakember váltja, aki az SKC történetének legnagyobb sikere, a Magyar Kupa-ezüstérem alkalmával a kupát elnyerő Szolnok csapatát irányította. A 47 esztendős szakember korábban játékosként az NB I-ben Pécsett, majd Szolnokon is remekelt, edzőként pedig a közelmúltban az Olaj csapatát bajnoki címekig, kupagyőzelmekig vezette.Pojbics Szabolcs, a klub ügyvezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy Alekszics a tervek szerint ma délután érkezik Sopronba és tartja meg első edzését. A legutóbbi időszakban Alekszics Romániában dolgozott az ottani élvonalban 9. helyen álló Craiova csapatánál volt szaktanácsadó.Az SKC-ügyvezető érdekességként elárulta: Sabáli Balázs lemondása után nagyon „kapós" lett a kispad, a különböző ügynökségek összesen 26, többségében külföldi edzőt ajánlottak a klubnak.Alekszics első lépésben a szezon végéig irányítja az SKC szakmai munkáját. Amennyiben a bajnoki alapszakasz végén a felsőházi rájátszásba vezeti a csapatot, szerződése automatikusan egy évvel meghosszabbodik. A tréner egyedül érkezik Sopronba, a stábról helyben egyeztet a vezetőséggel.