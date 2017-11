Férfi kosárlabda - Megvan az SKC új irányítója

A 28 éves, 186 centi magas amerikai Adonte Joshua Parker várhatóan hétvégén csatlakozik Sabáli Balázs legénységéhez.



Amint arról Pojbics Szabolcs, az SKC ügyvezetője beszámolt, a klub felbontotta Josh Greene szerződését. Az ügyvezető emellett arról is tájékoztatta lapunkat, hogy sikerült olyan játékost igazolni, aki irányító poszton az együttes segítségére lehet. A klub meg is állapodott vele.



Az SKC legújabb szerzeménye a szezont a bolgár Beroe csapatánál kezdte, amelynek színeiben az Európa-kupában két meccset játszott, ezeken 9,5 pontot, 3 gólpasszt átlagolt, a bolgár bajnokságban egy meccsen 16 pontot dobott és 5 gólpasszt adott. A kupából való kiesés után távozott a csapattól.



Parker szerződtetéséről a soproni csapat régi-új vezetőedzője, Sabáli Balázs lapunknak elmondta: fontos volt, hogy olyan játékost találjanak, aki egyértelműen irányító, szervező játékos. Mint kifejtette, a mai kosárlabdában gyakoriak a két poszton is bevethető kosarasok, akik irányítót és hátvédet is tudnak játszani.



„Olyan játékost kerestünk, akit irányítóként is foglalkoztathatunk, s akinek megfelelő a passzkultúrája, tud védelmet bontani. Túl sok idő nem volt válogatni, ráadásul szezon közben nem is volt túl bő és minőségi a kínálat" – mondta Sabáli Balázs, aki bízik benne, hogy a kiválasztott Parker sokat tud segíteni a csapatnak.

Parker korábban Németországban, Lengyelországban és Törökországban is játszott, van tehát európai tapasztalata.