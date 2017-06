Férfi kosárlabda - Kicserélik a légiót, négy érkező már van Sopronban

Pojbics elmondta: az előző évadban várakozáson alul teljesítő csapatban szereplő idegenlégiósok közül senkit nem tartanak meg. A magyarok közül Ruják András Paksra igazol, s távozik Lakosa Zsolt is. Ő információnk szerint korábbi csapatában, a MAFC-ban folytatja pályafutását.



Marad ugyanakkor Dénes Gábor, Takács Norbert és Tóth Gergely, valamint a fiatal Élő Bálint és Kántor Olivér is a soproni gárdát erősíti a továbbiakban.



Ami az új szerzeményeket illeti, érkezik az előző évadban Pakson kosarazó Bagó Martin. A 21 éves, 206 centis kosaras a négyes és az ötös poszton bevethető. Az eredetileg bajai Bagóra az első csapat mellett az NB I/B-ben induló U23-as együttesben is számít az SKC.



A másik új magyar kosaras, akit szerződtetett a soproni klub, már tapasztaltabb játékos: elsősorban a kettes és a hármas poszton vethető be a 25 éves, 190 centi magas Mészáros Máté, aki Kecskeméten kosarazott az elmúlt években.



A 31 esztendős, 191 centi magas, szerb Uros Duvnjak is Sopronba szerződött. Az egyes és kettes poszton is átlagon felüli teljesítményre képes légiós az előző szezon végén a MAFC csapatában szerepelt, de korábban olyan neves klubokban is, mint a szerb Partizan vagy a görög PAOK, továbbá megfordult a lengyel, valamint a német élvonalban. Szerb színekben játszott hazája U18-as, valamint Universiade-válogatottjában, s több mint 30 alkalommal lépett pályára az Európa-kupában.



Az irányító és a hátvéd poszton bevethető 28 éves, 190 centi magas Lamb Autrey az SKC másik légiósa egyelőre. Egyetemi éveit követően Autrey az NBA fejlesztő ligájában a D League-be került, a Rio Grande Valley Vipers együtteséhez. Csehországba először, a BK Lions Jindrichuv Hradec csapatához szerződött. A 2015/16-os évad elejét Finnországban, a KTP Basket csapatánál töltötte. Ezzel a csapattal az Európa-kupában is pályára lépett. A szezon második felében visszatért Csehországba, a Pardubice együtteséhez, ahol az előző másfél évet játszotta. Érdekesség, hogy az Európa-kupában jobb mutatókat hozott, mint a cseh bajnokságban.



Az új edzőről is kérdeztük Pojbics Szabolcsot, az ügyvezető mára ígérte a szakember bejelentését.