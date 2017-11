Férfi kosárlabda - Ismét Sabáli Balázs az SKC vezetőedzője

Amint arról már beszámoltunk, Váradi Kornéllal közös megegyezéssel szerződést bontott az SKC, amely természetesen új szakvezetőt keresett. Pojbics Szabolcs, a klub ügyvezetője lapunknak elmondta – bár külföldi szakember neve is felvetődött –, a tulajdonosi körrel egyeztetve, a klub lehetőségeit figyelembe véve a vezetőség arra a döntésre jutott, hogy az edzőkérdést helyben kell megpróbálni megoldani.



A soproni vezetőség több, a feladat megoldására alkalmasnak tartott szakemberrel is tárgyalt. A meglehetősen rázósnak tűnő feladatot végül az SKC korábbi sikeredzője, a jelenlegi évadban eddig az U20-as és az NB I/B-ben szereplő csapatot vezető Sabáli Balázs vállalta el. Sterbenz László szakmai igazgatóként az ő munkáját is segíti.

Pojbics kifejtette: az edzőváltás után a cél, hogy a gárda minél előbb elmozduljon a kieső zónából, s amennyiben ezt sikerül elérni, a középházi középszakaszból majd be lehet jutni a rájátszásba.



Az SKC ügyvezetője kiemelte: az előző hetek gyenge játéka kapcsán nem egyedül a távozó szakvezető „viszi el a balhét", a vezetőség a keret tagjai felé is jelzi majd, hogy az eddig látott hozzáállás és teljesítmény kevés.



Ezek után még egy kérdés adódik, hogy ki irányítja a jövőben az U20-as bajnokságban és a másodosztályban szereplő együttest. Ezzel kapcsolatban Pojbics azt mondta, a szakember kiválasztása folyamatban van.



A régi-új edző, Sabáli Balázs a következőket mondta lapunknak: „A helyzet a csapatnál korántsem ideális. Az előző évadban azzal próbáltam segíteni a klubnak, hogy lemondtam, remélve, hogy egy új impulzus előrelépést hoz. Sajnos nem igazán jött be. Bár erre a szezonra nem terveztem ilyen jellegű munkát, némi gondolkodás után elfogadtam ezt a nem éppen hálás feladatot. A társaság szerintem többre hivatott, mint amit a tabella jelenleg mutat. Szeretném azonban kiemelni, ez közös projekt, amelyhez az kell, hogy egy irányba húzzon vezető, edző, játékos és szurkoló. Csak az tud segíteni, aki a csapat mellé áll ebben a nehéz helyzetben. Aki ismer, tudja, maximális odaadással vetem bele magam a munkába, s ezt természetesen a játékosoktól is elvárom. Az előrelépéshez ugyanis arra is szükség van, hogy a játékosok magukba nézzenek, s elszámoljanak azzal, nekik mi a szerepük a kialakult helyzetben. Nehezíti dolgunkat, hogy Dénes Gábor térdét meg kell operálni, Takács Norbert Achilles-fájdalmak miatt a héten nem edzhetett, Sasa Zagorac pedig világbajnoki selejtezőket játszik a szlovén válogatottal. Sürgős lenne egy megfelelő tudású irányítót találni, ám, szezon közben meglehetősen szűk a piac."