Férfi kosárlabda - Irányító az ország túlsó végéből Sopronban

„Nyíregyházán nevelkedtem, sokáig játszottam ott, majd két éve a MAFC-hoz szerződtem, az előző évadban pedig a Jászberény játékosa voltam. A szezon előtt az élvonalból és az NB I/B-ből is voltak ajánlataim. Szerettem volna az élvonalban folytatni, végül az SKC ajánlatát fogadtam el."



Molnár az NB I/B-ben két éve a MAFC-nál a második csapatban is játszott, s ott több remek mérkőzése is volt, amelyeken 30 pont fölé jutott.



„Úgy érzem, csökken a különbség az első és a másodosztály között, az NB I/B élcsapataiban A csoportos szintű játékosok sora szerepel. Persze azért az iram, a keménység sokkal nagyobb az élvonalban."



Az SKC-nál szerzett első benyomásait is megosztotta velünk a kosaras:



„Abszolút profi körülmények közé kerültem, csak a kosárlabdára kell koncentrálnom. Úgy érzem, a csapat is alakul. Bár egy új közösségbe kerültem – a magyar játékosokat ellenfelekként ismerem –, s csak a másodedző Bors Miklóssal dolgoztam korábban együtt a MAFC-nál, nagyon jól érzem magam. Az utóbbi években sokat vándoroltam, kezdem is ezt megszokni, viszont jó lenne valahol már kicsit megállapodni és erre Sopron az első benyomásaim alapján teljes mértékben ideális helynek tűnik. Persze hogy ez így legyen, azért sokat kell tennem, dolgoznom, ezért is készülök keményen."