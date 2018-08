Férfi kosárlabda - Gordon az új center Sopronban

Megvan azonban, ki pótolhatja: a 24 éves, 206 centiméter magas, szintén amerikai Wesley Gordon lesz a soproniak új centere.



A klub ügyvezetője, Pojbics Szabolcs elmondta, a vezetőség minden követ megmozgatott Watkins megtartásáért, „többkörös" tárgyalást folytatva a centerrel. A végső ajánlat megtételénél az SKC elment az anyagi lehetőségei végső határáig. Watkins azonban a következő szezonban Nyugat-Európában szeretne játszani, így új középjátékos után kellett nézni.



Így került a képbe a soproniaknál Wesley Gordon, aki az előző évadot a szomszédos Ausztriában, a Fürstenfeld Panthers csapatánál töltötte. Osztrák csapatában igen „masszív" dupla-duplát átlagolt 15,7 ponttal és 12,3 lepattanóval.



Előtte a Colorado Egyetemen az utolsó évadjában 6,8 pontot, 6,3 lepattanót, 1,9 gólpasszt és 1,5 blokkot átlagolt.



Az SKC vezetőedzője, Sabáli Balázs a szerződtetésével kapcsolatban azt mondta, Gordon esetében is alapos „környezettanulmányt" végeztek. Sokakat, edzőket, játékosokat kérdeztek meg az emberi tulajdonságairól, mentalitásáról. A szakvezetés a róla kapott információk alapján döntött arról: kezdeményezi szerződtetését.

Sabáli Balázs bízik benne, hogy Gordon minden tekintetben, így a mentalitás terén is tudja majd pótolni Watkinst. Gordon szerződése is, ahogy az irányító Angelo Walkeré, szeptember 1-jén lép életbe.