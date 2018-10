Férfi kézilabda NB I/B - Újabb ETO-SZESE győzelem

(14–14)Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, 250 néző. V.: Kiu G., Kiu T.ETO-SZESE: Nahaj – Iváncsik, Szabó A. 5, Schneider 2, Goór 3, Kovácsovics 1, Paár 6. Cs.: PULAI (kapus), SOKORAY 6, Bella, Kőhalmi 1, GYŐRI-DANI, Vékony, Papp 2, Czene, Hollós. Edző: Deáki István.Az álmos kezdést és a sok pontatlan lövést követően a győriek több cserére kényszerültek az első negyedórát követően. A 18. percre az ellenfél így is hétgólos előnyre tett szert. A folytatásban fokozatosan jött fel az ETO-SZESE, az utolsó öt percben zsinórban öt gólt lőtt, így a szünetre kiegyenlített. A 33. percben már a hazaiaknál volt az előny. Mindkét csapatban sok volt a kiállítás, ebből az ETO jött ki jobban (23–19). A hajrában már nem is adta ki a kezéből a két pontot a zöld-fehér alakulat, mely továbbra is hibátlan. Deáki István : – Rossz kezdés, sikeres befejezés.