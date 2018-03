Férfi kézilabda NB I/B - Megerősítette második helyét az ETO-SZESE

Agrofeed-ETO-SZESE–PLER 21–19 (12–12)

Győr, Magvassy-csarnok, NB I/B-s férfimérkőzés, 300 néző. V.: Altmár, Horváth M.



ETO-SZESE: NAHAJ 2 – IVÁNCSIK 5, BELLA, SOKORAY 1, GOÓR 2, KOVÁCSOVICS 3, PAÁR 2. Cs.: PULAI (kapus), PORDÁN, SCHNEIDER 1, SZABÓ A. 1, KŐHALMI, GYŐRI-DANI 1, PAPP 3. Edző: Deáki István.



Győzelmével a győri gárda megerősítette második helyét a táblázaton – az előnye hat pontra nőtt a PLER csapatával szemben –, hátránya pedig mindössze egy gól az élen álló Vecsés mögött.

Deáki István: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Az őszi idegenben a győzelmünk kicsit talán meglepetés volt, de most is igyekeztünk itthon tartani a két pontot. Szerencsére ez sikerült is. Egész héten nagyon jól készültek a srácok, mindenki hozzátette, amit tudott. Elégedett vagyok az egész csapattal.