Férfi kézilabda NB I/B - Fájó ETO-SZESE vereség

Agrofeed-ETO-SZESE–Veszprém U23 26–29 (14–15)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, 300 néző. V.: Asztalos, Bárkányi.



ETO-SZESE: NAHAJ 1 – Terenyi 2, Szabó A. 6, Schneider 6, Hári 2, Kovácsovics, Paár 3. Cs.: Dapsy (kapus), Bella 1, SOKORAY, Devecseri, Kőhalmi 3, Győri-Dani, Goór, Kalmár 2, Papp M. Edző: Deáki István.



A győri csapat az első félidő második felében tíz percig nem talált be, így a vendégek 11–8-ról fordítottak (11–14). Szünet után már öt gól is volt a hazaiak hátránya (18–23), de innen sikerült felállni (26–26). A végjáték azonban a fiatal veszprémieké volt, míg ők háromszor is betaláltak, a győriek már nem tudták bevenni a nagyszerű formában védő Borbély kapuját.



Deáki István: – A szív, az akarat ezúttal is megvolt, csak a kelleténél több hibát követtünk el.