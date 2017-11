Férfi kézilabda NB I/B - Nagy küzdött az ETO-SZESE

Veszprém-Felsőörs–Agrofeed-ETO-SZESE 23–24 (10–7)

Veszprém, NB I/B-s férfimérkőzés, 200 néző. V.: Hornyik, Zörgő.



ETO-SZESE: NAHAJ – Iváncsik 1, PORDÁN 4, SOKORAY 4, GOÓR 2, Győri-Dani, PAÁR 9. Cs.: PULAI (kapus), Bella 1, Schneider 3, Szabó A. Edző: Deáki István.



A győri csapaton betegség söpört végig, többen alig vagy egyáltalán nem edzettek a héten. Papp Márk és Kőhalmi Dániel nem is tartott a többiekkel. Az első félidőben ez érződött is a teljesítményen, de szünet után nagy szívvel küzdöttek. Az 55. percben még hárommal vezettek a hazaiak, de az ETO kihasználta a kapura már veszélytelen, felettébb passzív hazaiak zavarodottságát: az indításgóljaikkal előbb kiegyenlítettek, majd a végén a győzelmet is megszerezték.



Vasárnap este hatkor csúcsrangadót rendeznek: a jobb gólkülönbséggel első győriek a szintén 16 pontos, második Vecsést fogadják a Magvassy-csarnokban.



Deáki István: – A „kórházválogatott" nagyot küzdve nyerte meg a mérkőzést.