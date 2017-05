Férfi kézilabda NB I: Az 1. félidőt vitte a Szeged, de a döntő 1. meccsét a Veszprém nyerte

A címvédő Telekom Veszprém házigazdaként 23-17-re legyőzte a MOL-Pick Szeged csapatát a férfi kézilabda NB I döntőjének szombati, első mérkőzésén.A szegediek legutóbb több mint 14 éve, 2003 februárjában győztek a rendes játékidőben nagy riválisuk otthonában.A 2007-es bajnoki döntő első meccsét hétméteresekkel nyerték meg idegenben, de azóta, vagyis csaknem tíz éve nem volt sikerélményük Veszprémben.Eredmény, döntő, 1. mérkőzés: Telekom Veszprém - MOL-Pick Szeged 23-17 (8-10)a legeredményesebb játékosok: Gajic, Lékai 4-4, Ugalde, Palmarsson, Nagy L. 3-3, illetve Bodó 5, Källman, Balogh Zs. 4-4A hazaiaktól Ancsin Gábor, Marko Kopljar és Gulyás Péter, a vendégektől pedig Szergej Gorbok hiányzott a finálé első felvonásán.A Szeged gyorsan ellépett két góllal, és mivel jól védekezett, a veszprémiek először négy és fél perc elteltével találtak be.A játék képe nem változott, ezért a hazai közönségtől ezen a meccsen búcsúzó Javier Sabaté vezetőedző már a tizedik percben időt kért (1-4).Mindkét kapus nagy bravúrokat mutatott be, ám mivel a címvédő veszprémiek támadásban továbbra is sokat hibáztak, trénerüknek a második időkérésével is szokatlanul korán élnie kellett (4-8).José Manuel Sierra néhány percen belül háromszor is kivédte a svéd beálló, Andreas Nilsson közeli lövését, a házigazdák nyolc percen keresztül nem szereztek gólt ebben az időszakban.Mikler Roland védéseivel, Lékai Máté hatékony vezérletével a hajrában gyors akciók végén szerzett gólokkal csökkentette hátrányát a 24-szeres bajnok Veszprém, így a szünetben kettő volt a különbség (8-10).Jól kezdték a második felvonást a házigazdák (11-11), és bár a Szeged rendezte sorait, a 44. percben Lékai találatával először vezetett a Veszprém (14-13), amely ettől még inkább lendületbe került (18-14).A frissen beállt Blaz Blagotinsek és Dragan Gajic játékából sokat profitált a címvédő, amely a hajrában fölényben kézilabdázott és hat góllal nyert.A visszavágót szerdán, 18 órától rendezik Szegeden.Amennyiben a csongrádiak győzni tudnak, elsőként a gólkülönbség, aztán az idegenben lőtt több gól dönt, végső esetben pedig hétméteresekkel dől el a párharc.