Férfi kézilabda MK - Megvédte címét a Veszprém

A kupa fináléjában most találkozott 18. alkalommal a két együttes, a mérleg immár 14 veszprémi és négy szegedi siker. A Veszprém 26. Magyar Kupa-győzelmét ünnepelhette.



Eredmény, férfi Magyar Kupa, döntő:

Telekom Veszprém - MOL-Pick Szeged 23-22 (13-9)



A legeredményesebb játékosok: Marguc 7, Lékai, Palmarsson 5-5, illetve Balogh Zs. 8, Skube 4



Szinte telt ház és remek hangulat fogadta a két Bajnokok Ligája-negyeddöntős csapatot. A veszprémiek keretéből ezúttal Gulyás Péter, Marko Kopljar és Blaz Blagotinsek hiányzott, Dragan Gajicot pedig csak az 59. percben íratták be a jegyzőkönyvbe.



A Szeged a második percben már két góllal vezetett, ám később 11 percen keresztül nem tudott betalálni, ellenfele pedig hatékonyabban védekezett és pontosabban támadott, így fordítani tudott (6-3). Juan Carlos Pastor vezetőedző a 26. percben már másodszor kért időt, mert játékosai nem tudták lassítani a gyorsan, lendületesen kézilabdázó veszprémieket (12-6), a szünet előtt azonban némileg csökkentették hátrányukat (13-9).



A második felvonás is két szegedi góllal, illetve mindkét együttes részéről kapkodó játékkal indult. Ahogyan az első félidőben a veszprémi Mikler Roland, úgy ebben az időszakban a szegedi kapus, José Manuel Sierra védett remekül, ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csapata egyenlített (14-14).



A Veszprém a 27. és a 42. perc között csak egyszer volt eredményes, riválisa azonban ekkor még nem tudta visszavenni a vezetést, a 49. percben viszont igen (19-18). Egyre több volt a szabálytalanság, ebből adódóan a játékmegszakítás, a kiállítás és a hétméteres is.



Négy és fél perccel a vége előtt, egygólos veszprémi előnynél Nagy László a kapufát találta el, majd csapata kettős emberhátrányba került, Lékai Máté ennek ellenére betalált. Az izgalmas hajrában Sierra és Mirko Alilovic is bravúros védéseket mutatott be, ám mivel Palmarsson a kapufát találta telibe, és Lékai Máté lövése sem volt pontos, csapatuk nem tudta eldönteni a finálét.



Balogh Zsolt egyenlített, de amikor Matej Gaber megakadályozta Andreas Nilssont a középkezdés elvégzésében, két másodperccel a vége előtt hétmétereshez jutott a Veszprém, ezt Palmarsson értékesítette, így együttese 23-22-re győzött és megvédte címét.



Korábban:a 3. helyért: Grundfos Tatabánya KC-Csurgói KK 23-18 (10-9)