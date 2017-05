Férfi kézilabda Eb-selejtező - Döntetlen az olimpiai bajnok dánokkal

A két együttes 36. alkalommal találkozott, 19 magyar és 14 dán siker mellett ez volt a harmadik döntetlen.



Eredmény:

férfi Eb-selejtező, 3. forduló, 1. csoport:

Magyarország-Dánia 25-25 (14-11)

a magyar gólszerzők: Jamali, Lékai 7-7, Császár 5, Balogh Zs. 3, Nagy L., Juhász, Bodó 1-1



A meccs kezdődobását a 88 éves id. Nádori Pál végezte el. Ő a legidősebb élő kézilabdaedző, aki magyar bajnokcsapat trénere volt. 1953-ban játékosként nyerte meg az NB I-et a Bp. Dózsa SK együttesével, majd 1960 és 1965 között, illetve 1967-ben hétszer lett bajnok a Bp. Spartacus női együttesével, amellyel ráadásul 1965-ben BEK-döntős volt.



A két ország himnuszát a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolának az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilmből megismert növendékei énekelték el.



A dánoktól Nikolaj Markussen és René Toft Hansen, a magyaroktól Nagy Kornél hiányzott sérülés miatt, az előzetesen kijelölt keretből pedig Szita Zoltán és Borbély Ádám maradt ki. A mérkőzésre mintegy ötezer néző látogatott ki, nem volt telt ház.



A két csapat legutóbb a januári, franciaországi világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott egymással, ahol a magyar válogatott emlékezetes csatában 27-25-re nyert, így ezúttal is szoros találkozóra lehetett számítani.



Jamali Iman góljaival és Mikler Roland védéseivel kezdődött a meccs, ezért a dánok új szövetségi kapitányának, Nikolaj Jacobsennek már a kilencedik percben időt kellett kérnie. A különbség tovább nőtt (9-4), ám ezt követően összeállt a vendégek védekezése, és megkezdték a felzárkózást, Lékai Máté találatai és Mikler újabb bravúrjai miatt azonban egyenlíteni nem tudtak (11-8). A folytatásban is energikus támadójátékot mutattak be a magyarok, akik közelről és a szélső posztokról ezúttal kevésbé voltak hatékonyak, látványos távoli átlövéseik azonban szinte mindig a hálóban kötöttek ki, így az első félidő végén három góllal vezettek (14-11).



A szünetben ünnepélyesen elbúcsúztatták Zubai Szabolcsot és Iváncsik Gergőt, akik visszavonultak a válogatottól a világbajnokság után.



A második felvonás is remek magyar játékkal kezdődött (17-13), a kapusteljesítmény kiemelkedő, a támadásvezetés pedig továbbra is hatékony volt. A dánok azonban egy emberelőnyt kihasználva Hans Lindberg találataival felzárkóztak (18-17). A hazaiak 21-18 után holtpontra kerültek, és az 52. percben - a mérkőzés során először - a skandinávok átvették a vezetést (21-22).



A hajrában ismét a magyaroknál volt az előny, Balogh Zsolt egy középkezdést követően az üres kapuba talált be. A csapat ötven másodperccel a vége előtt a kétgólos vezetésért támadhatott, de nem járt sikerrel, a dánok egy másodperccel a lefújás előtt hétmétereshez jutottak, amit Anders Eggert értékesített, így döntetlennel zárult a rangadó.



"Gratulálok a csapatomnak, mert remekül játszott ezen a nagyszerű mérkőzésen - kezdte értékelését Javier Sabaté, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. - Hosszú idő után találkoztunk és edzettünk ismét együtt, de az ellenfelünk hasonló cipőben jár, hiszen Nikolaj Jacobsen új csapatot épít, és amint láthattuk, eredményes, jó munkát végez. Elbűvölő volt a védekezésünk és Mikler Roland teljesítménye. Fantasztikus volt ilyen kiváló hangulatban játszani a Papp László Aréna történetének első férfi kézilabdameccsén."



A vendégek legeredményesebb játékosa Magnus Landin, Hans Lindberg és Kasper Söndergaard volt egyaránt négy góllal.



A két csapat vasárnap 20.30-tól Aarhusban ismét megmérkőzik egymással.



Szerdán játszották:

Lettország-Hollandia 27-29 (13-15)

Az állás: 1. Dánia 5 pont (90-68), 2. Magyarország 5 (77-68), 3. Hollandia 2, 4. Lettország 0

A csoport első két helyezettje, valamint a hét selejtezőcsoport legjobb harmadikja vehet részt a 2018 januárjában Horvátországban sorra kerülő kontinensviadalon.