Férfi kézilabda Bygma Kupa - Megszorították az olimpiai bajnokot a magyarok

A Rio de Janeiróban aranyérmet nyert együttes 13 tagja ezúttal is szerepelt a keretben, csupán a jobbátlövő Mads Christiansen hiányzott a skandinávoknál.



Eredmény, 1. forduló (Aalborg):

Dánia-Magyarország 24-21 (8-10)

a magyar válogatott gólszerzői: Harsányi és Nagy L. 5, Bánhidi 3, Ancsin, Bodó és Császár 2, Jamali és Ligetvári 1



A Lékai Mátét betegség, Balogh Zsoltot pedig sérülés miatt nélkülöző magyar csapat jól kezdte a mérkőzést, és tartotta a lépést a hazaiakkal a telt házas, impozáns aalborgi csarnokban, sőt, többször is vezetett egy góllal.



Javier Sabaté szövetségi kapitány együttese bátor támadójátékot és szervezett, hatékony védekezést mutatott be, ennek köszönhetően a 22. percben már 8-6 volt az állás a javára. A végjátékban mindkét oldalon több pontatlanság is előfordult, egyedül a kapusok remekeltek igazán, így a különbség nem változott, 10-8-ra vezettek a magyarok.



A jövő héten kezdődő franciaországi világbajnokságra készülő együttesek hasonlóan folytatták a második felvonást, a vendégek előnye ismét nőtt (10-14). A dánok ekkor lendületbe kerültek, kihasználták ellenfelük hibáit és a 44. percben egyenlítettek (15-15).



A szegedi beállót, Bánhidi Bencét négy perccel később egy szándékosnak vélt szabálytalanság miatt - tévesen - azonnali piros lappal kiállították a játékvezetők. A dánok ezt követően könnyű gólokkal a maguk javára fordították az állást (19-18), ekkor a bírók elküldték a kispadtól Sabaté kapitányt.



A magyarok iráni születésű balátlövője, Jamali Iman kettős emberhátrányból is betalált, de a hajrában több hiba jellemezte a vendégek játékát, így az olimpiai bajnok Dánia három góllal megnyerte a szinte végig rendkívül szoros mérkőzést.



Javier Sabaté a meccs előtt kijelentette, a legfontosabb, hogy csapata a saját játékát alakítsa, javítsa és próbálgassa. Ebből a szempontból kimondottan hasznos volt a találkozó, a célt pedig tökéletesen teljesítette az együttes.



A két csapat 34. alkalommal találkozott egymással, a mérlegük két döntetlen mellett immár egyaránt 16 magyar és dán győzelem.



további eredmény:

Izland-Egyiptom 30-27 (13-14)





a további program:

péntek (Skjern):

Magyarország-Izland 18.00

Dánia-Egyiptom 20.15

vasárnap (Aarhus):

Egyiptom-Magyarország 18.00

Dánia-Izland 20.15