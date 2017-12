Férfi kézilabda BL - Pastor: nem fogom bedobni a törölközőt

Négy hétméterest és egy üres kapus lövést kihagytunk, ez volt a különbség

Eredmény, férfi BL, 10. forduló, A csoport:a Szeged gólszerzői: Balogh Zs. 6, Bodó 5, Zsitnyikov 4, Bánhidi 3, Källman, Gaber 2-2, Sostaric, Thiagus Petrus 1-1A hazaiak keretéből a horvát Denis Buntic és az izlandi Sigurmannsson hiányzott.A vendégeknél ezúttal is pályára lépett a magyar válogatott kapus, Borbély Ádám.A magyar együttes szerzett vezetést (2-0), de ezután támadásban több hiba, pontatlanság csúszott a játékába, és a védekezése sem volt kellően hatékony, így a lengyelek - a brazil jobbátlövő, José Guilherme de Toledo vezérletével - fordítani tudtak (3-6), és Juan Carlos Pastor vezetőedzőnek már a 12. percben időt kellett kérnie.A Plock az első félidő hátralévő részében jól tördelte a szegedi támadásokat, és két góllal vezetett a szünetben (12-14). Balogh Zsolt, valamint az orosz Dmitrij Zsitnyikov irányításával 15-18 után előbb egyenlíteni, majd fordítani tudott a Szeged (22-19), mert szigorított a védekezésén, támadásban pedig ebben az időszakban minden összejött neki. A Wisla azonban talpra állt, így a hajrában megint szoros volt az állás (22-22). A hazaiak ismét több lehetőséget kihagytak, Toledo kétszer is betalált, így a lengyelek 25-24-re vezettek, amikor - 56 másodperccel a vége előtt - Pastor ismét időt kért.Az utolsó támadása során a magyar együttes eladta a labdát, így ismét vereséget szenvedett, október közepe óta immár ötödször.A szegediek hat büntetőt dobtak a találkozón, és ezek közül négyet kihagytak.A Wisla Plocknak ez volt az első győzelme a BL csoportkörében a mostani idényben.A mezőny legeredményesebb játékosa a brazil Toledo volt, aki 14 lövéséből hetet gólra váltott.A férfi Bajnokok Ligája csoportmérkőzései a horvátországi Európa-bajnokság után, február közepén folytatódnak.később: B csoport: Telekom Veszprém-Vive Kielce (lengyel) 18.00A spanyol edző elmondta, csapata görcsös volt, mert régóta nem nyert fontos találkozót.- nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón.A Szeged október közepe óta kimondottan rossz formában van. Az NB I rangadóján a címvédő Telekom Veszprémtől, majd a BL csoportkörében a német Rhein-Neckar Löwentől és a francia HBC Nantes-tól is kikapott, és bár utána bravúros győzelmet aratott a Barcelona felett, azóta veszített a svéd IFK Kristianstad otthonában, a bajnokságban pedig csak döntetlent játszott a Budakalásszal.- vélekedett Pastor.Jonas Källman csapatkapitány úgy fogalmazott, nehéz szavakat találni, mert mélyponton vannak, sok meccset veszítettek, pedig az edző és a csapat is jó munkát végzett.- mondta a svéd kézilabdázó.Borbély Ádám, a Wisla Plock magyar válogatott kapusa hangsúlyozta, fontos volt számukra a szegedi mérkőzés, mert a sikerrel életben tarthatták reményeiket a továbbjutásra.- nyilatkozta.