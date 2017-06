Férfi kézilabda BL - Nagy Lászlóék a Barcelonával a bronzéremért játszanak vasárnap

Lékai Máté, a Telekom Veszprém játékosa Nikola Karabatic (b) és Nedim Remili, a Paris Saint-Germain játékosai között a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjének elődöntőjében. Az MTI felvétele.

Eredmény:A harmadik helyért játszhat vasárnap a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjében, miután a szombati első elődöntőben 27-26-ra kikapott a francia Paris Saint-Germaintől.Biztatóan kezdett a magyar csapat, de hiába lassította világklasszis játékosokkal felálló ellenfele játékát, 2-1 után többször már nem tudott vezetni az első félidőben (11-11). A második felvonás jelentős részében is a PSG-nél volt az előny, az utolsó percben a remekül küzdő veszprémiek azonban az egyenlítésért támadhattak. Mivel eladták a labdát, a PSG jutott tovább, és fennállása során először BL-döntőt játszhat.A két csapat kilencedik alkalommal találkozott, és egy döntetlen mellett a magyarhoz hasonlóan immár a francia együttes is négyszer nyert.A Veszprém hetedszer - sorozatban negyedszer - játszott BL-elődöntőt, háromszor sikerrel járt, viszont most fordult elő negyedszer, hogy nem jutott tovább a fináléba. Vasárnapi ellenfele a spanyol Barcelona lesz, miután az együttes 26-25-re kikapott a Vardar Szkopjétól a másik szombati elődöntőben.

Javier Sabaté, a Telekom Veszprém vezetőedzője szerint jobbak voltak a francia Paris Saint-Germainnél, amely 27-26-ra legyőzte őket a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjének első szombati elődöntőjében."Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert nagyon nehéz szezon végén vagyunk, mégis végig összpontosítottak. Számomra nem kérdés, hogy jobbak voltunk, de ilyen a sport" - nyilatkozta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Sabaté. Hozzátette, a PSG a magyar csapat hibái miatt tudott többször is két-három góllal vezetni a találkozó folyamán."Több tiszta helyzetük volt, és a gyors ellentámadásaik is nagyon jól sikerültek. Egy labda volt a különbség, de előre megmondtam, hogy apróságok fognak dönteni. Az utolsó percben volt lehetőségünk, de sajnos nem sikerült" - tette hozzá.A spanyol szakvezető az idény végén távozik posztjáról, így vasárnap irányítja utoljára a veszprémieket. Mint elmondta, okvetlenül szeretne győzelemmel búcsúzni.Nagy László csapatkapitány úgy fogalmazott, fergetegesen jó csapattal játszottak, de ezt tudták előre."Semmiféle meglepetés nem ért, semmi, amire ne készültünk volna. Részünkről a második félidőben a visszarendeződés talán lassabbra sikeredett, ezért néhány könnyebb gólt tudtak szerezni. Szinte mindig lépéshátrányban voltunk, ami nagyon felőrölt bennünket fizikálisan" - nyilatkozta.A jobbátlövő - aki a játékvezetők teljesítményét külön kérésre sem kívánta véleményezni - hangsúlyozta, hogy a végsőkig küzdöttek és pariban voltak ellenfelükkel.Lékai Máté elmondta, mérhetetlenül csalódott a vereség miatt."Az első félidőben a védekezésünk parádés volt, a második felvonásban megtalálták ennek az ellenszerét, akkor viszont a támadásaink sikerültek jobban. A legvégén Nilsson mögé ment a passz, ha elkapja, ziccerbe kerül. Ennyin múlt" - vélekedett az irányító.Hozzátette, egész évben azért dolgoztak, hogy a négyes döntőben sikeresen szerepelhessenek."Lesajnáltak minket, csodálkoztak, hogy egyáltalán itt vagyunk, de végig ott loholtunk a nyomukban. Sajnos nem tudtuk megkoronázni a szezonunkat" - közölte a három gólt szerző játékos.Iváncsik Gergő szerint az volt a különbség, hogy a franciák belőtték a helyzeteik többségét, a Veszprém viszont nem."Voltak jó periódusaink a mérkőzésen, nagyon akart mindenki, és végig ott tudtunk maradni a nyomukban" - említette a pozitívumokat a balszélső, aki az idény végén, 17 év után távozik a klubtól.Mikler Roland is kiemelte a magyar együttes küzdeni tudását. "Nem lehetünk elkeseredettek, mert nem vertek agyon minket. Nagyon jól játszó PSG-től kaptunk ki, mert sajnos a második félidőben sokat hibáztunk támadásban, így számos alkalommal tudott gyors ellenakciókat vezeti ellenfelünk" - mondta a kapus.Hozzátette, minél hamarabb össze kell szedniük magukat, fel kell dolgozniuk a vereséget, nem szabad szomorkodniuk a bronzmérkőzés előtt.A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Zvonimir Serdarusic azt nyilatkozta, rendkívül értékes győzelmet arattak."Hiába vezettünk többször is három góllal, a veszprémiek egyenlítettek. Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl, erőjáték volt hatvan percen keresztül" - mondta.A világbajnok Luka Karabatic kifejtette, a siker mellett annak is örül, hogy a korábbi mérkőzés volt az övék, így többet tudnak pihenni a vasárnapi döntő előtt.A PSG ellenfele a macedón Vardar Szkopje és a spanyol Barcelona meccsének győztese lesz.