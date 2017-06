Férfi kézilabda BL - A Veszprém végzett a harmadik helyen

A két együttes közös története során ez volt az ötödik magyar siker, egyszer döntetlent játszottak, a katalánok pedig 13 meccset nyertek.



A Veszprém három ezüst után története első bronzérmét szerezte a BL-ben. A távozó vezetőedző, Javier Sabaté most irányította utolsó alkalommal a magyar csapatot.



Férfi Bajnokok Ligája, a 3. helyért:

Telekom Veszprém-Barcelona (spanyol) 34-30 (18-17)

a Veszprém gólszerzői: Palmarsson 8, Lékai, Nagy L., Ugalde 6-6, Nilsson 5, Gajic 2, Ancsin 1



A Veszprém csapatából Schuch Timuzsin, Marko Kopljar és Ligetvári Patrik mellett a pályafutását befejező jobbszélsőt, Gulyás Pétert nem nevezte Javier Sabaté vezetőedző a meccsre.



A magyar együttes hatékony támadójátékkal és Mirko Alilovic bravúrjainak köszönhetően jó kapusteljesítménnyel kezdte a találkozót, így a 14. percben már négy góllal vezetett (9-5). A katalánok kapuja előtt Lékai Máté, Aron Palmarsson és Cristian Ugalde remekelt, és egy ideig a folytatásban sem változott a játék képe. A csapatok a megszokottnál kisebb hangsúlyt fektettek a védekezésre, így gólokban gazdag volt a találkozó (12-8).



A hajrában néhány veszprémi pontatlanságot kihasználva a Barcelona felzárkózott, majd egyenlítenie is sikerült (16-16). Ekkorra Alilovic teljesítménye jelentősen visszaesett, de Ugalde találatainak köszönhetően egy góllal a magyar csapat állt jobban a szünetben (18-17).



A második felvonásban már Mikler Roland őrizte a veszprémi kaput, aki remek formában lépett pályára, de a támadójáték pontatlanabbá vált, így az ellenfél ismét egyenlített (22-22). Ahogyan a Paris Saint-Germain elleni szombati elődöntőben a magyar együttesnek, úgy ezúttal a katalánoknak kellett folyamatosan futniuk az eredmény után (25-22).



Javier Sabaté időkérése után a továbbra is parádésan lövő Nilsson, valamint Nagy László góljaival már öt gól volt a különbség (27-22), de a spanyol csapat ettől sem tört meg, és tovább küzdött a felzárkózásért (31-27).



A végjátékban Palmarsson háromszor is eredményes volt, ezzel az 57. percben eldőlt a találkozó (33-28).



A Barcelona legjobbja a francia Timothey N'guessan volt hat góllal, Valero Rivera és Raúl Entrerrios pedig egyaránt ötször talált be.



később:

döntő:

Vardar Szkopje (macedón) - Paris Saint-Germain (francia) 18.00