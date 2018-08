Férfi kézilabda - Idén is a dobogós hely a cél a győrieknek

Együtt egy célért: Kovácsovics László csapatkapitány, Vékony Bence, Auer Károly elnök, Turi Edina, Lakosy Máté és Czene Dávid.

Reális esély lehet az NB I, de egyelőre továbbra is a dobogón akar végezni a 2018/19-es szezonban a férfi NB I/B Nyugati csoportjában az Agrofeed-ETO-SZESE – mondta Auer Károly elnök a klub sajtótájékoztatóján.Gyakorlatilag mindenki maradt a tavalyi keretből, sőt, erősítés érkezett, így egyértelmű a cél, ismét dobogón végezni a szezon végén.„A csapategység és a motiváció a helyén van, így hosszú távon az élvonal a cél, de az idei szezonban is mindenképp a dobogón szeretnénk végezni" – árulta el Auer Károly klubvezető.A zöld-fehérek három fiatal tehetséggel erősítettek, mindannyian – Czene Dávid átlövő, Vékony Bence átlövő-irányító és Lakosy Máté jobbszélső – a Széchenyi-egyetemen folytatják tanulmányaikat.„Mindez remekül illeszkedik az általunk képviselt tanulj és sportolj elvbe, amit évek óta képviselünk" – folytatta Auer Károly, aki kiemelte: a három újonc színvonalas kézilabda-nevelést kapott, ketten (Czene és Lakosy) a NEKA-nál, míg Vékony Balatonfüreden.A győri klubvezető szerint sűrűsödött és erősödött is a másodosztály mezőnye azzal, hogy a korábbi 14-ről 12-re csökkent a létszám.„Az élvonalból előző szezonban kiesett Vác minden bizonnyal szeretne egyből visszajutni az NB I-be, de rajtuk kívül is lesznek még erős csapatok, négy-öt közel azonos képességű gárda vág neki a szezonnak" – tette hozzá a klub első embere, aki a feljutást firtató kérdéssel kapcsolatban a következőket mondta: „Gyakorlatilag két út létezik, vagy rutinos, élvonalat, válogatottat megjárt játékosokkal próbálkozik egy csapat, vagy fiatalokkal, saját nevelésűekkel, kiegészítve egy-két tapasztaltabb kézilabdással. Mi az utóbbi mellett tettük le a voksunkat az elmúlt években, s ez kétségtelen tény, sokkal nehezebb, rögösebb út, de nem térünk le róla. Így is sokat fejlődött a csapat, a tavalyi ezüstérem, s az, hogy végig versenyben voltunk az első helyért, azt bizonyítja, helyesen döntöttünk. Bízom benne, előbb-utóbb meglesz ennek az eredménye, s minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy ismét a legjobb magyar férficsapatokat lássuk hétről hétre vendégül. Azt hiszem, a sportág barátai örülnének, ha a férfiszakág újra a legjobbak között szerepelne."Auer Károly azt is kiemelte, nagyszerű a kapcsolatuk a női csapattal.„Mind vezető, mind szakmai szinten jól együtt tudunk működni. Nem titok, a női csapat edzésein gyakori vendégek az elmúlt években a juniorkorú játékosaink, hiszen ők már vannak azon a technikai szinten és erőben, mely nagyjából a női élmezőnynek megfelel. Viccelődve meg is szoktam jegyezni, a BL-serleg fülét félig mi is foghatjuk..." – tette hozzá a sportvezető.Az új játékosok közül Vékony Bence a nagyon jó csapategységet emelte ki, szerinte a felkészülés is nagyon jól sikerült: „Rengeteget edzek, hiszen a felnőttek edzésein kívül az U23-as és az ifiedzéseken is részt szoktam venni. Szeretném, ha csapattal a tavalyi szintet tudnánk teljesíteni és szeretnék minél többet fejlődni az idei szezonban is."Lakosy Máté hamar beilleszkedett a csapatba: „Mindenképp szeretnénk az első három helyen végezni, bár erősödött az idei mezőny, de igyekezni fogunk. Örülök, hogy nagyon sokat tudok tanulni poszttársamtól, Iváncsik Tamástól."Czene Dávid kiemelte, hogy Győrben, a klubnál minden adott a sikerhez: „Az edzések kemények, de csak így tudunk fejlődni. Nagyon sokat tudunk tanulni az idősebb, tapasztaltabb játékosoktól is."Ami az utánpótlást illeti, arról is beszélt a klubelnök, a zöld-fehérek több mint 400 fiatalnak adnak játéklehetőséget az egyesületen belül, de nagyon jó a kapcsolat az idén NB II-ben induló Győrújbaráttal is vagy a Tatabánya csapatával is. Négy utánpótláscsapat is az élvonalban játszik: az U14-es, az U15-ös, a serdülő- és az ifjúsági gárda.Az idei évtől Turi Edina segíti az egyesület marketingmunkáját, s a közösségi oldalak kezelését.