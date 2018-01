Férfi kézilabda - Harminc éve lett bajnok a Rába ETO

Az 1980-as évek második felében egymás után három bajnokságot és három Magyar Kupát nyert a Rába ETO csapata.

Decemberben volt harminc éve, hogy először nyert magyar bajnokságot a Rába ETO férfi kézilabdacsapata. Érdekes, hogy az együttes előbb lett nemzetközi kupagyőztes, mint hogy idehaza felért volna a csúcsra. Másfél évvel korábban, 1986 májusában ugyanis az IHF-kupában lettek elsők a zöld-fehérek.Akkoriban tavaszi-őszi rendszerben rendezték még a bajnokságot, ezért esett az év utolsó hónapjára a bajnokavatás. A zöld-fehérek magabiztosan, hatpontos előnnyel végeztek az első helyen. Kádár Zoltán 167, Iváncsik Mihály 126 gólt szerzett. Három fordulóval a befejezés előtt Győrben a nagy rivális VÁÉV-Bramac 28:20-as legyőzésével biztosította be aranyérmét az együttes. Az első bajnoki cím a Balogh Imre, Cseri Péter, Csicsay Ottó, Deáki István, Domonkos Attila, Fenyő Kálmán, Horváth Zsolt, Iváncsik Mihály, Kádár Zoltán, Menyhért Tamás, Oross Tibor, Polgár László, Szekér Attila, Tóth László, Vesztergom Zoltán alkotta keret nevéhez fűződik.Abban az évben nyár végén, ősz elején rendezték az MNK-ban a mérkőzéseket, ebben a sorozatban a győriek triplázásra készültek. Az ETO kétszer verte meg az Elektromost, így a négy között a Honvéddal meccselt. A 12 gólos győri győzelem (33:21) után nem sok izgalom maradt a budapesti visszavágóra (21:26). A döntőben ismét a VÁÉV-Bramac volt az ellenfél. Veszprémben ugyan egy góllal nyertek a hazaiak, azonban itthon nem hibázott az ETO (19:20, 21:14). Sorrendben harmadszor nyerték meg a kupát Szaló Tibor tanítványai.

Balogh Imre csapatkapitány a serleggel, mögötte a győri aranygeneráció

A pontvadászatban is összejött egyébként a triplázás a Rába ETO-nak, hiszen a következő két kiírásban meg tudták védeni címüket Iváncsik Mihályék.Jakab Lajos szakosztályvezetőként dolgozott a csapatnál, ő így emlékszik a nem mindennapi sikerre: „Nagyon jó csapat jött össze, mely halmozta a sikereket. Itthon és szerencsére a nemzetközi színtéren is lett eredménye annak a munkának, amit még Joósz Attila kezdett el, s Szaló Tibor fejezett be. Az IHF-kupa megnyerése már előrevetítette, hogy akár itthon is lehet keresnivalónk, s erre nem is cáfolt rá a csapat, hiszen három bajnokságot is megnyert egymás után. Sokszor beszéltük már, hogy mi lehet a siker titka, s szinte mindig oda lyukadtunk ki, hogy nagyon sokat számított a helyi kötődés és az, hogy a játékosok egymás gondolatait is ismerték. Azokban az években alig-alig változott a keret, évek óta együtt játszott az a generáció."Jakab Lajos sajnálja, hogy az elmúlt három évtized alatt a férfiszakág a másodosztályig esett vissza.„Nagyon jó lenne, ha a férficsapat legalább az élvonalba visszakerülne, s stabilan ott is tudna maradni. Persze ehhez nagyon sok pénz kell, de bízom benne, lesz előbb-utóbb olyan támogató, akár több is, hogy ez ne lehessen a gátja az előrelépésnek. Azt már mindenképpen nagy dolognak tartom, hogy a csapat visszaköltözött a Magvassy-csarnokba, mégiscsak az az igazi otthona a győri kézilabdának" – folytatta a korábbi szakosztályvezető, aki 2016. szeptemberi betegsége óta nem jár mérkőzésre. Mint azt korábban már megírtuk, Jakab Lajos közel másfél éve egy családi ünnep során lett rosszul, megállt a szíve, újra kellett éleszteni. Veje tett meg mindent, míg kiérkezett a rohammentő.

„Szerencsére már jól vagyok, csak sok minden kiesett azokból a napokból, hetekből. Az orvosok eddig tiltottak a meccsre járástól, de ez a »száműzetés« már nem tart sokáig. Hamarosan biztosan kimegyek egy-két meccsre, elvégre mégiscsak ez az életem. A tévében amúgy is minden meccset megnéztem, s sajnos meg kell állapítanom, nagyon nagy a magyar kézilabda lemaradása, főleg az utánpótlásképzés terén. A női válogatott vb-szereplése is ezt mutatta meg. Sok mindent át kell értékelni, s nagyon fontos, hogy atletikusan kell rendkívül képzettnek lenni. Korábban egyébként Győrben éppen azzal tudtuk mindig tartani a színvonalat, hogy a saját utánpótlásra kellett támaszkodni. Igaz volt ez a férfi- és a női vonalra egyaránt. A nőknél most van pénz világklasszisok igazolására, ami jó, de a színvonalas képzésnek ugyanolyan fontosnak kellene maradnia. A fiúknál is ez irányba kell haladni, de persze a már említett biztos anyagi háttér is elengedhetetlen" – mondta végezetül Jakab Lajos.