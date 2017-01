Férfi kézilabda-vb: kikaptunk a németektől

A magyar férfi kézilabda-válogatott 27-23-ra kikapott az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes német csapattól a franciaországi világbajnokság C csoportjának első fordulójában, pénteken Rouenban.



Eredmény, C csoport, 1. forduló:

Németország-Magyarország 27-23 (16-11)

-----------------------------------

Rouen, 5 200 néző, v.: Nacsevszki, Nikolov (macedónok)

lövések/gólok: 46/27 (59%), illetve 47/23 (49%)

gólok hétméteresből: 8/8, illetve 2/1

kiállítások: 6, illetve 4 perc



Magyarország:

------------

Fazekas - Juhász Á. 3, Zubai 2, Szöllősi, Nagy L. 1, Harsányi 1. Cserék: Mikler (kapus), Bodó 3, Ancsin 1, Lékai 3, Bánhidi, Jamali 3, Ligetvári, Császár 3, Schuch, Balogh Zs. 3



A szervezők tájékoztatása szerint elővételben minden jegyet eladtak a mérkőzésre, és bár ennek ellenére jó néhány szék üres maradt, remek hangulat volt a roueni Kindarenában. A földrajzi adottságok miatt természetesen a németek voltak fölényben a lelátón, de a magyar válogatottat is sokan buzdították.



A németek szereztek vezetést, ráadásul Silvio Heinevetter kapus bravúros védésekkel kezdett, a magyarok ennek ellenére derekasan tartották magukat, sőt 6-5-nél az egyenlítésért támadhattak. Nem jártak sikerrel, később pedig úgy tűnt, fokozatosan felőrlődnek az ellenfelük rendkívül hatékony védelmével folytatott küzdelemben. Nagy László ekkor már nem volt a pályán, mert sérülés miatt le kellett támogatni a pályáról, és egyből az öltözőbe kísérték.



A 23. percben alakult ki először négygólos különbség (11-7), ekkor Javier Sabaté szövetségi kapitány időt kért, de ezzel sem tudta megakadályozni csapata teljes szétesését. Támadásban és védekezésben is sokkal hatékonyabbnak bizonyult az ellenfél, amely villámgyors akciókkal és gólokkal használta ki a magyar hibákat.



A németeknél a várakozásoknak megfelelően Uwe Gensheimer támadójátékára épült a taktika, a Paris Saint-Germain balszélsőjének mind a hét lövése gólt eredményezett az első félidőben, Heinevetter pedig húsz labdából kilencet kivédett.



A szünetben kiderült, hogy Nagy László bokarándulás miatt nem térhet vissza a pályára, további szereplése is csak az újabb orvosi vizsgálatok eredményétől függ.



A magyarok meglepetésre felzárkóztak a második felvonás elején (16-15), ezért a németek szövetségi kapitánya, a torna után távozó Dagur Sigurdsson időt kért. Jamali Iman egyenlíthetett volna, de az üres kapu mellé lőtt, majd kétszer is emberhátrány nehezítette csapata dolgát. Fazekas Nándor helyett ekkor már Mikler Roland védett, aki sokkal hatékonyabbnak bizonyult. Mindez a pontszerzéshez nem volt elég, a szoros eredményhez és a helytálláshoz viszont igen, ami biztató a szombat esti, Horvátország elleni meccs előtt.



A németek legeredményesebb játékosa Uwe Gensheimer volt, aki 15 lövésből 13 gólt ért el. Csapattársai közül Kai Hafner hétszer, Patrick Groetzki pedig négyszer talált be. Silvio Heinevetter kapus 38 lövésből 15-öt megfogott, vagyis 39 százalékos hatékonysággal védett.