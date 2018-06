Férfi kézilabda-vb - A második kalapban a magyar válogatott

Kiemelés:

1. kalap: Franciaország, Spanyolország, Svédország (D csoport), Dánia (C csoport)

2. kalap: Horvátország (B csoport), Oroszország, Norvégia, Magyarország

3. kalap: Katar, Németország (A csoport), Ausztria, Macedónia

4. kalap: Szerbia, Tunézia, Izland, Pán-Amerika 1

5. kalap: Pán-Amerika 2, Egyiptom, Brunei, Pán-Amerika 3

6. kalap: Koreai Köztársaság (A csoport), Szaúd-Arábia, Angola, Japán

A nemzetközi szövetség szombaton tette közzé a német-dán közös rendezésű torna sorsolásának kiemelését, amelyre a magyarok az előző világbajnokságon bronzérmes Szlovénia búcsúztatásával jutottak ki. A nemzeti csapat Horvátországgal, Oroszországgal és Norvégiával nem kerülhet azonos csoportba.Azt is nyilvánosságra hozták, hogy Németország a berlini A csoportban, Horvátország a müncheni B csoportban, Dánia a herningi C csoportban, Svédország pedig a koppenhágai D csoportban szerepel majd.Az IHF közleménye szerint a phjongcshangi téli olimpiához hasonlóan minden bizonnyal a világbajnokságon is egységes koreai csapat indul, amely az A csoportban játszik majd.A nyolc közé jutás már nem a nyolcaddöntőben dől el, mivel az IHF visszaállította a korábbi középdöntős rendszert. Ez azt jelenti, hogy négy helyett három csapat jut tovább a hatos csoportokból, majd következik az ág másik csoportjából érkező továbbjutók elleni három mérkőzés, és a középdöntős csoportok első négy-négy helyezettje alkotja majd a legjobb nyolc mezőnyét.A vb-t január 10. és 27. között rendezik. A torna győztese kijut a tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek az olimpiai selejtezőn.A kvalifikáció következő állomása a 2020-as, immár 24 csapatos norvég-svéd-osztrák közös rendezésű Európa-bajnokság lesz, amelynek győztese részt vehet az ötkarikás játékokon, a további két legjobb helyen végző együttes - amely korábban még nem szerzett részvételi jogot az olimpiai kvalifikációs tornára - szintén ott lehet a selejtezőn.A mezőny a Pánamerikai Bajnokság három dobogósával válik teljessé vasárnap. A torna elődöntőjébe Argentína, Grönland, Chile és Brazília jutott.A világbajnokság sorsolására hétfőn 12.30-tól kerül sor Koppenhágában.