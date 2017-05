Félmaraton 16. alkalommal Győrben

Az eseményen nemcsak a klasszikus félmaratoni távon, hanem háromtagú félmaratoni váltóban, 4 km-es futásban és 7 km-es nordic walking számban is rajthoz lehet állni. A verseny központja a Bahnhof győri egyetemi vigadónál lesz az Aranyparton.A verseny útvonalának nagyobb része erdei utakon és kavicsos töltésen, kisebb része leaszfaltozott töltésen halad.Előnevezni a gyorisport@gmail.com címen lehet előbb május 17-ig, majd május 31-ig. A nevezés a nevezési díj elutalása után válik véglegessé, a számlaszámot a nevezést visszaigazoló e-mailben kapják meg a versenyzők.A versenyen helyszíni nevezés is lehetséges 7.30 és 8.30 óra között. Van lehetőség személyesen is előnevezni a szabadidősport-szövetség irodájában (Győr, Teleki László utca 46. fszt./4., Perfekt Iroda) hétfőtől csütörtökig 9 és 14, pénteken 9 és 12 óra között.