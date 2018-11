Fél Kimle szurkol majd a helyszínen az ifjú tornász Gál Kristófnak

Egyik legnagyobb sikere a fiatal tornásznak, hogy a győri mesterfokú bajnokságon szerepelhet.

– Az orvos tanácsolta még sok évvel ezelőtt, hogy kezdjek el valamit mozogni, az úszást vagy a tornát javasolta – kezdte a beszélgetést Gál Kristóf. – Szerencsére az egyik ismerősünk már járt, így én is lejöttem vele a terembe és kipróbáltam. Egyből megtetszett a torna, persze akkor még csak az, hogy sokat lehet ugrálni. Később aztán már elkezdtük tanulgatni az elemeket, megismerkedtünk a különféle szerekkel, most már pedig lassan hat éve koptatom a kápát, a gyűrűt és a többi szert. Több edzőm is volt már, ahogy a korosztályokban léptünk előre, jelenleg Szűcs Róbert foglalkozik velünk, akitől sokat tanulok.Edzője elmondta, Kristóf nagyon jó hatszeres tornász. Egyelőre még nem látszik, mire szakosodik, de sok reményt fűz hozzá, hiszen mind a tehetsége, mind a kitartása megvan.– Nekem a torna az életem, nagyon szeretem az edzéseket és a versenyeket is – tette hozzá Kristóf. – A gyűrű a kedvenc számom, úgy érzem, jól is megy, de persze még sok mindent kell tanulnom.Kristóf édesapja elmondta, mindössze annyit kértek a fiútól, hogy a tanulást is vegye ugyanilyen komolyan. A tehetséges tornász be is tartja, amit vállalt, jeles a tanulmányi átlaga a mosonmagyaróvári piarista iskolában.– Nem szeretnék egy edzést sem kihagyni. Keményen tanulok, hogy jöhessek tornászni. Iskola után gyorsan megírom a házit, ha még marad valamennyi, akkor edzés után folytatom. A szóbeliket pedig úton a tornaterembe tanulom meg. Szerencsére a tanárok is örülnek a sikereknek, és ameddig az iskolapadban is teljesítek, addig nincs gond.Kristóf egyik legnagyobb sikerének könyvelheti el, hogy az országos bajnokságon bejutott a legjobb tizenkét tornász közé korosztályában. Ezzel pedig kivívta a győri mesterfokú tornászbajnokságon való szereplést.– Nagyon örülök, hogy hazai közönség előtt szerepelhetek. A családom persze már többször látott élőben, a szüleim és a két testvérem, Kincső és Zselyke is. Győrbe viszont nagyon sokan el tudnak jönni a lakóhelyemről és az iskolából is. Sőt, meg is ígérték, hogy kijönnek szurkolni, bár Zselykénél biztos senki nem lesz hangosabb.