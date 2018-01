Fehér Miklósra emlékeztek Győrben - fotók

Végeredmények

VIP-torna, az 5. helyért: Openhouse–Parlament 0–1. Gsz.: Szabó Z.

A 3. helyért: Győri Közélet–Olimpikonok 3–3 (hetesekkel: 3–2). Gsz.: Szilvágyi, Turbék, Ficsór, ill. Széki, Pindák, Deák Bárdos.

Döntő: M4 Sport–Miki Barátai 1–4. Gsz.: Papp T., ill. Oross (3), Dömötör.



Gólkirály: Oross Márton (Miki Barátai) 6 gól.

Legjobb mezőny-játékos: Badalik Szabolcs (Olimpikonok).

Legjobb kapus: Menyhárt Ferenc (Miki Barátai).



Emlékmérkőzés: Gyirmót Retro–DAC Öregfiúk 3–4. Gsz.: Germán (2), Vollai, ill. Keszei, Teidl, Máté, Birkás.



Labdarúgócsapatok tornája, végeredmény: 1. Lázár Lovaspark Team 12 pont, 2. Újpest 7, 3. Bp. Honvéd 4, 4. ETO FC 3, 5. Dunaszerdahely 3.



Gólkirály: Oross Márton (ETO), Tököli Attila (LLT), Koncz Zsolt (LLT) 5–5 gól.

Legjobb mezőnyjátékos: Fehér Csaba (UTE).

egjobb kapus: Varga Károly (DAC).

Az öregfiúktorna hagyományosan a VIP-meccsekkel kezdődött, ahová újra eljöttek Miki gyermekkori barátai – többek között Stark Péterrel, Farkas Balázzsal, Bognár Zsolttal és Oross Mártonnal a soraikban –, összeállt a Győri Közélet csapata és az Openhouse is szerelést húzott. Újra itt volt Győrben a Parlament válogatottja, tiszteletüket tették az Olimpikonok a többi között a hatszoros vb-ezüstérmes Deák Bárdos Mihállyal a soraikban, valamint az M4 Sport is, akik bebizonyították, hogy a kihagyott helyzeteket nemcsak elemezni tudják, hanem be is tudják mutatni.A csoportmeccsek korábban nem látott izgalmakat hoztak, mindkét ágon az utolsó másodpercekben alakult úgy az eredmény, hogy ezzel megváltozott az elődöntő párosítása is. A döntőbe jutásért vívott első meccsen az M4 Sport már két góllal vezetett, majd négy gólt szerezve fordított a Győri Közélet, hogy aztán a hajrá megint a tévéseké legyen, így jöhettek a büntetők. A hetedik párban jött az első hiba, ez pedig az M4 Sport döntőbe jutását jelentette, a másik ágon Miki Barátai magabiztos játékkal legyőzték az Olimpikonokat, így újra döntőt vívhattak. A helyosztókon a Parlament második győzelmét szerezte, ám ezúttal ez csak az ötödik helyre volt elég, míg a Győri Közélet , ha csak büntetőkkel is, de visszavágott az Olimpikonoknak és megszerezte a bronzérmet. A döntő ezúttal a vártnál nagyobb különbséget hozott, s ahogy 2016-ban, úgy ezúttal is legyőzték a tv-s csapatot Miki Barátai, így megvédték címüket a tornán.Ezután következett egy gálameccs a 2000-es években egyaránt menetelő DAC és Gyirmót játékosainak főszereplésével. Itt már 2–0-ra is vezetett a gyirmóti csapat, de a DAC fordított, és a végén meg tudta őrizni előnyét.A labdarúgócsapatok tornája köszöntéssel indult: az ötvenedik születésnapját ünneplő Puglits Gábornak énekeltek az ETO és a DAC játékosai a kezdőkörben, majd jöhettek a meccsek. Az öt meghívott körmérkőzést játszott, s bár sokan az elmúlt években folyamatosan döntőző Lázár Lovaspark Team és az Újpest dominanciáját várták, a dunaszerdahelyiek erős összeállításban érkeztek, az ETO a hosszú kispadjában bízott, az először meghívást kapó Honvéd pedig az első meccsén a lila-fehérek elleni döntetlenjével mindjárt jelezte: hiába szűk a keret, akár így is eljuthatnak a dobogóig. A tíz meccs során számolatlanul potyogtak a szebbnél szebb gólok, a legtovább a kispályás-specialistákkal teletűzdelt Lázár Lovaspark Team jutott, akik ismét megnyerték a tornát, a kupagyőzelemért az utolsó percig harcban álló Újpest előtt. A mezőny többi tagja szépen körbeverte egymást, ám miután a Honvéd a liláktól pontot csent a nyitómeccsen, mindez elég volt számukra a harmadik helyre.A torna záróünnepségén Peczár László, az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány elnöke elmondta: a gála tiszta bevétele meghaladja a 700 ezer forintot, ebből csak a gálára kilátogató nézők a helyszínen kihelyezett inkubátorba majdnem 400 ezer forintot adományoztak. Mindez legalább négy koraszülött gyógyítását segítő összeg.