Fehér Miklósra emlékeztek Győrben

A tornagyőztes szabadhegyi iskola csapata. Fotó: H. B. E.

Apró kis futballistapalánták huszonhat esztendeje minden decemberben megtöltik az iskola tornatermét, hogy aztán versenyezzenek, focizzanak egy kicsit. A kisiskolások tizennégy éve már a volt győri labdarúgóról elnevezett, átkeresztelt tornán mérik össze tudásukat, s jó ideje már olyan gyerekek húznak ezeken tornacipőt, akik nem is éltek Miklós tragédiájakor. Ha akad köztük, aki nem hallott volna róla, ilyenkor biztosan megkérdezi: ki is volt az a Fehér Miklós?„Miklóst, aki ide járt iskolába, nem csupán kimagasló tehetsége emelte a többiek fölé, nem véletlen, hogy nagyon sokan szerették és tisztelték. Legyen ő mindegyikőtök példaképe, és legyen a ti életetek, pályafutásotok is legalább olyan sikeres, mint az övé volt" – mondta a mérkőzésekre készülő kis futballistáknak a szombati torna megnyitóján Rémi Péter intézményvezető.

Nem véletlen az sem, hogy minden évben Miklóshoz és az iskolához közel álló futballistákat, edzőket hívnak el a tornára. Az állandó résztvevők – Miklós édesapja, a játékost a pályáján elindító, ma már nyugdíjas testnevelő, Cs. Kovács László, Kopp András kapusedző – mellett idén a múlt és a jelen labdarúgói – Hlagyvik Gábor, Glázer Róbert, az ETO legendái, Sebők Zsolt és Nagy Patrik, a Gyirmót játékosai, vagy az Alasztics testvérek, Marcell és Benjamin – jöttek el Mikire emlékezni.„Miklóssal sajnos csupán párszor beszélgethettem, Cs. Kovács Laci hívta fel a figyelmemet a fiatal tehetségre. Az édesapját viszont nagyon jól ismerem, így tudom, hogy a futball iránti alázatosságot, elszántságot tőle örökölte. Ő is és Miki is büszke volt erre a rövid idő alatt befutott hihetetlen karrierre. Elmondhatatlanul sajnálom, hogy csak ilyen rövid ideig tartott ez, ami vele történt, számomra még most is hihetetlen" – mesélte a korábban szövetségi kapitányként is dolgozó Glázer Róbert.A 14. Fehér Miklós-emléktorna végeredménye: 1. szabadhegyi (testnevelő: Pelczéder Zoltán), 2. Arany, 3. Bábolna, 4. Kölcsey, 5. Bőny, 6. Öveges, 7. Fekete, 8. Kunsziget. A torna legjobb kapusának Vesztergom Dánielt, legtechnikásabb hálóőrének Horváth Áront választották. A gólkirály Kovács Dorián lett, míg a legjobb mezőnyjátékos címét Szabó Lőrinc érdemelte ki.A csapatok legjobbja: Keresztes Benedek, Schepf Ruben, Ásó Bence, Vitális Noel, Maros Máté, Jakabovics Sámuel, Kun Putics Bendegúz, Vajda Bence.