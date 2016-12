Fehér Miklós emléktorna Győrben az újszülöttmentés támogatására

Az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában Peczár László, a szervező Egészséges Újszülöttekért Alapítvány Kisalföld elnöke hangsúlyozta, hálásak a 2004 januárjában 24 éves korában elhunyt válogatott labdarúgó, Fehér Miklós családjának, hogy a rendezvény mellé állt, s ezzel támogatja a gyűjtést, melynek bevételét koraszülöttek, illetve beteg újszülöttek mentésére fordítják. "A labdarúgás megmozgatja az embereket. A holnapi gála ingyenes, nincs belépőjegy, de a bejáratnál lesz egy inkubátor, amelyben adományokat helyezhetnek el a nézők" - nyilatkozta Peczár László.



Hozzátette, a nézői felajánlások mellett jótékony szponzorok is akadnak, akik ugyancsak segítik az alapítvány munkáját. Kifejtette, a gála költsége megközelítőleg egymillió forint, a támogatóktól pedig eddig már 1,6 millió forint érkezett be. "Az alapítvány évente megközelítőleg 100 újszülöttet ment meg. Egy mentésre mintegy 150 ezer forint jut, így már most négy további újszülött életének mentésére van pénz." Szanyó Károly, az 1996-os atlantai olimpián szerepelt labdarúgó-válogatott tagja elmondta, a tornán 35 év felettiekből álló csapatok, illetve olimpikonok lépnek pályára.



"Nincs nehéz dolgom a meggyőzéssel. Már elsőre is azonnal mindenki igent mondott a felkérésre, és mostanra sikerült tradicionális, neves együtteseket hívni a jótékonysági tornára. A csapatok számítanak a meghívásra, rang lett itt szerepelni. A játékosok, csapatvezetők, szurkolók is várják" - hangsúlyozta Szanyó, aki megemlítette, többek között az Újpest, a Lázár Lovaspark Team, a Dunaszerdahely, a Győri ETO FC és a Videoton is megméretteti magát. A szerdai torna 10.50-kor kezdődik a győri Magvassy Mihály Sportcsarnokban.