Federer legyőzte Nadalt az álomdöntőben

A jelenkor két legeredményesebb férfi játékosának különpárharcában Nadal előzőleg 23-13-ra vezetett, viszont utóbbi három összecsapásukat - a 2015-ös bázeli finálét, az idei Australian Open döntőjét és nemrég az Indian Wells-i nyolcaddöntőt - Federer nyerte. Érdekes, hogy a rivalizálás éppen Miamiban indult 2004-ben, amikor az akkor 17 éves Nadal 6:3, 6:3-ra győzött.



Az idei floridai viadalon a 18-szoros Grand Slam-bajnok Federer az elődöntőben több mint háromórás meccsen verte meg az ausztrál Nick Kyrgiost, míg a 14 GS-serlegnél tartó Nadal egy nappal korábban két szettben búcsúztatta az olasz Fabio Fogninit. Kettejük közül tehát egyértelműen a mind az öt miami fináléját elvesztő mallorcai volt a frissebb, de ellenfeléhez hasonlóan ő is bizonytalan szervagémekkel kezdett, egymás után hárították a bréklabdákat. Ez a sorozat a hetedik játékban szakadt meg, amikor a rendkívül agresszív Federer elvette Nadal adogatását (5:3), aztán 48 perc elteltével kiszerválta a szettet, melyben 18 nyerő ütést mutatott be.



A második felvonásban a 35 éves svájci könnyedén hozta az adogatásait, míg 30 éves riválisa sokat küzdött a szerváival, de a bréklabdáknál rendre a helyén volt a szíve. A fordulat 4:4-nél következett be, amikor Federer egy remek fogadással ismét lépéselőnybe került, majd néhány hihetetlen ütést követően már pályafutása 91. tornagyőzelmét ünnepelhette.



Az idei mérlegét 19/1-re javító Federer 2005 és 2006 után harmadszor diadalmaskodott Miamiban.



Eredmény:



férfiak (7 millió dollár összdíjazás):



döntő:

Federer (svájci, 4.)-Nadal (spanyol, 5.) 6:3, 6:4