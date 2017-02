Fa Nándor 93 nap után célba ért

Fa Nándor a nyolcadik helyen végzett a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen; a magyar hajós szerdán délben ért célba a franciaországi Les Sables d,Olonne-ban 93 napos út után.



"Iszonyú kemény volt még az utolsó napokban is. Ez a helyezés messze felülmúlja az elképzelésemet, a 10-15. hely lett volna a realitás" - nyilatkozott telefonon az MTI-nek a hajó fedélzetéről a befutás után Fa Nándor.



Hangsúlyozta, az egész út során arra figyelt, hogy ne éljen "érzelmi életet".



"Igyekeztem mindig tenni a dolgomat, a következő feladatra figyelni, s nem hagyni, hogy az események elvigyenek magukkal." - mondta. Kiemelte: többször is keményen kellett küzdenie azért, hogy az árbócot és a vitorlázatot ne veszítse el.



"Nagyon büszke vagyok a csapatomra és a hajóra, a magyar szellemre!" - jelentette ki, utalva a hajó nevére.

Fa Nándor a hazai fejlesztésű és építésű Spirit of Hungary-vel 93 nap 22 óra 52 perc és 9 másodperc alatt vitorlázta körbe a bolygót - ez a legjobb földkerülő eredménye. A 27 850 mérföldes (50 130 kilométer) távot 12,35 csomós (22 km/óra) átlagsebességgel teljesítette. Egyben korrekorder lett, 63 évesen teljesítette a Vendée Globe-t, ennyi idősen ez még senkinek sem sikerült. A rajt előtt az MTI-nek úgy nyilatkozott: 90-100 napos útra számít.



Az utolsó métereken számos motoros és kis vitorlás kísérte a hajót, amely a szurkolók és szakemberek hangos éljenzése közepette haladt át a célvonalon. A kikötőnél egy hatalmas magyar zászlót feszítettek ki, közepén Székesfehérvár - Fa Nándor szülővárosa - felirattal.



A versenyt a francia Armel Le Cléach rekordidővel, 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperccel nyerte meg. A második helyen a brit Alex Thomson futott be 74 nap 19 óra és 35 perccel, ami szintén jobb, mint a korábbi rekorder, a francia Francois Gabart 78 nap 2 óra 16 perces eredménye.



A mezőnyt, amely tavaly november 6-án indult útnak, eredetileg 29 hajó alkotta, 11 azonban már feladta a viadalt.



Fa Nándor a harmadik Vendée Globe-ján indult, amelyen a feladat egyedül egy 60 lábas (18 méteres) hajóval, kikötés és külső segítség nélkül körbehajózni a Földet. Az 1992/93-as menet során a legjobb nem franciaként ötödik helyen ért célba 128 nap után.