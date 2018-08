F1 - Durván ütközött Fernando Alonso a belga nagydíjon - fotók

Belga Nagydíj - Vettel győzött, Hamilton második

Fernando Alonso, a McLaren spanyol versenyzője ütközött a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Belga Nagydíjának rajtja után a spa-francorchampsi pályán augusztus 26-án.A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíjat, ezzel 17 pontra csökkentette a hátrányát a címvédő és a vb-pontversenyben vezető, most második Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit versenyzőjével szemben. A 31 éves Vettelnek ez volt az idei ötödik, pályafutása 52. futamgyőzelme. A szintén négyszeres vb-győztes Hamiltonnak ezúttal nem volt reális esélye megszereznie az első helyet Vetteltől. A harmadik helyen Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba Spa-Francorchamps-ban. Az első sorokból indulók egyformán jól rajtoltak, Hamilton megőrizte a vezetést, mögé Vettel és Esteban Ocon (Force India) sorolt be.A mezőny közepén az első kanyarban hatalmas baleset történt, melynek nyomán Fernando Alonso (McLaren), Nico Hülkenberg (Renault) és Charles Leclerc (Sauber) is kénytelen volt feladni a küzdelmet. Az első egyenesben Vettel a szélárnyékot és a Ferrari motorerejét kihasználva megelőzte Hamiltont, Ocont pedig csapattársa, Sergio Perez hagyta le, közben a versenybíróság a baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót. A Safety Car a negyedik kör végén állt ki a mezőny elől, ekkor Vettel, Hamilton, Perez volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje. Hamilton az újraindításnál megtámadta Vettelt, de a német pilóta jól védekezett, megtartotta az első helyet és elkezdett távolodni riválisától. A 11. körre Verstappen lehagyta Ocont és Perezt is, így feljött harmadiknak, miközben Vettel már közel négy másodperccel vezetett Hamilton előtt.A kerékcserék sorát Hamilton kezdte meg, ő a 22. körben járt a boxban, egy körrel később Vettel is friss abroncsokat kapott, s az élen maradt, igaz, előnye 1.7 másodpercre csökkent Hamiltonnal szemben. Tizenöt körrel a verseny vége előtt Vettel már öt másodperccel vezetett Hamilton előtt, Verstappen pedig magabiztosan tartotta a harmadik pozíciót. A hajrában egy jelentős változás történt a pontszerző helyeken: az utolsó rajtkockából startoló Valtteri Bottas (Mercedes) feljött negyediknek, miután négy körrel a leintés előtt megelőzte Perezt. A vb egy hét múlva Monzában, az Olasz Nagydíjjal folytatódik.