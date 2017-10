EYOF után - Így lesz telt ház a sportparkban Győrben

A versenyzők már rég elutaztak, de azóta a dolgos hétköznapokban is telt házzal üzemel a Radnóti utcai Olimpiai Sportpark (OSP), melyben a hátsó futó-, valamint a teniszpályákat a lakosság is használhatja. Előbbit ráadásul térítésmentesen.



Mint azt Simon Csaba, az üzemeltető Győr Projekt Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: a futópályát reggel 6 és 8, valamint este 7 és 9 óra között nyitották meg a nagyközönségnek, s a tapasztalatok alapján különösen az esti órákban vannak sokan, akik élnek is a lehetőséggel.



„Egyelőre a reggeli időszak nem annyira népszerű, ennek ellenére a lehetőséget fenntartjuk: aki szeretne futni, annak a sportpark rendelkezésre áll" – mondta az ügyvezető, hozzátéve, hogy ez marad továbbra is ingyenes.



A teniszpályák közül négyet fednek be, öt marad szabadtéri, de ebből kettő fölé kerülhet még sátortető, ehhez kialakították a teljes gépészetet is.



„Várhatóan október tizenötödikére végeznek a kollégák a munkával, de december végéig gyakorlatilag minden hely elkelt, a csúcsidőszakot hiánytalanul lefoglalták már a teniszezni vágyók" – árulta el Simon Csaba, aki hozzátette: hétvégén egy-egy szabad hely talán még akad.



A pályabérlés ára 3000 és 5500 forint között mozog óránként. Három idősávot alakítottak ki, főidőszaknak hétköznap a 16 és 20 óra közötti sáv számít.



A létesítmény többi részét a sportolók veszik igénybe, a birkózók és a cselgáncsozók már be is költöztek, a tornászok edzőterme is hamarosan elkészül, s már eddig is rengeteg versenyre, programra, edzőtáborra bérelték ki az Olimpiai Sportparkot.



„Az EYOF hatásai még mindig érződnek, a német atlétaválogatott például már bejelentkezett edzőtáborozásra, aminek apropója még, hogy jövőre itt lesz az U18-as Európa-bajnokság. Persze a magyar válogatottak is előszeretettel jönnek vissza, hamarosan a serdülő tornászválogatott készül itt harmincnégy versenyzővel. Sokat számít az, hogy nemsokára elkészülnek a szobák, nyolcvan-száz embert tudunk gond nélkül elszállásolni és ellátni a létesítményen belül, s azt gondolom, ennél jobb lehetőség aligha kell egy sportolónak. Nem kell oda-vissza utazni, az edzés után egyből le tudnak pihenni, az étkezés is helyben van, tényleg csak a munkára kell koncentrálni" – mondta Simon Csaba.



A sportolók felkészülését szolgálja majd a hamarosan kialakítandó konditerem is, ez viszont a nagyközönség számára nem lesz nyitott.



„Az már egy kicsit bonyolult lenne, ráadásul sok sportoló van az itt készülő szakosztályokban. Azt viszont nem zárjuk ki, hogy mivel a sportolók többsége még gyermek, az őket kísérő szülők számára is biztosítjuk a hátsó futópályát délutánonként vagy gondolkodunk egy kedvezményes uszodabérlet-kombinációban a szomszédos Aqua Sportközpontban. A másik elképzelés, hogy a nagy sportágválasztó mintájára nyílt napot szerveznénk, ahol a különböző sportágakkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, s ez alapján választhatnak a számukra szimpatikus lehetőségek közül" – folytatta az ügyvezető.



A sportoló gyerekek számára egy tanulósarkot is kialakítanak a jövőben, így az edzés előtt vagy után a hazautazásra várakozva a házi feladatot is meg tudják írni a diákok, ami a szülők számára is könnyebbséget jelenthet.



Ami a jövőbeni eseményeket illeti, ősszel ifjúsági dzsúdó Európa-kupa lesz a létesítményben, melyet háromnapos edzőtáborozás követ, lesz szerenkéntitornász-ob, mellyel egy időben a vívó Világkupának az Audi-aréna ad majd otthont. November elején a bothúzó VK-nak is házigazdája lesz az OSP, s az előjegyzésekben öt cselgáncs- és két birkózóverseny biztos, de szándéknyilatkozat is van már arról, hogy az egész létesítményben robotkiállítás lesz.