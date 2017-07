EYOF Győr - 5. nap: Sipőcz Richárd az első győri aranyérmes

Fotó: Mészáros Mátyás

Az Olimpiai Sportpark judo csarnokában az utolsó előtti versenynapon a legnagyobb súlycsoportok mérkőzéseivel lezárultak az egyéni küzdelmek. Már reggel rengetegen álltak sorba a jegyekért, hiszen a legtöbb győri arra számított, hogy Sipőcz Richárd megszerzi az EYOF-ot rendező város első aranyérmét.Ricsi válla elbírta azt a terhet, amit az esélyesség jelentett, és egész nap higgadtan judózva menetelt a fináléig, ahol ipponnal verte a lengyel Wojciech Kordyalik-ot.„Ricsi tudja, mi a judo iránti alázat, és a munka, emellett nagyon jól terhelhető, és elfogadja amit mondok neki. Hihetetlen személyisége van, mentálisan ő már kész sportoló. Óriási volt a nyomás rajta, de megbirkózott ezzel, nagyon boldog vagyok" - mondta Sipőcz Richárd klubedzője, Gyimes Nikolett.

„Az Európa-bajnokságon ezüstérmes lettem, és az volt a legnagyobb célom, hogy most nyerjek. Az első meccsen az orosz ellenfél stílusa nem feküdt nekem, de meglett a győzelem. A továbbiakban már a magabiztosságot éreztem, és jöttek is a győzelmek. Sokat segített, hogy az egyik példaképem, Karakas Hedvig is szurkolt nekem. Figyeltem a lelátót, itt volt a családom, a barátok, sok ismerős, felemelő érzés ez az egész, egészen hátborzongató. Régóta erre a győzelemre készültem, végre eljött az idő, és beteljesült az álom. Két hét múlva Chilében a világbajnoki cím a cél." – mondta Sipőcz Richárd az éremátadás után, majd a szurkolóknak is üzent.„Köszönöm Győr! Köszönöm, hogy bíztatok bennem, hogy szerettek. Büszke vagyok erre az aranyra, ami nem csak az enyém, a tiétek is"A csoportküzdelmek után az elődöntőket rendezték a fiú kosarasoknál pénteken, ahol a magyar fiúk a papíron erősebb olaszokat verték meg 78-74.Ezzel az is eldőlt, hogy az ötödik-hatodik helyért játszhatnak az utolsó versenynapon. Az ellenfél pedig, miután Észtország megverte Bosznia-Hercegovinát 87-62-re előbbi lesz.– Óriási siker ez számunkra - mondta a vezetőedző Váradi Attila. – Megverni egy olasz csapatot bármikor az lenne, hiszen magasabb szintű kosárlabda kultúra van ott, mint nálunk. Amióta megy az EYOF azóta ma játszottunk a legjobban. Mindig egy kicsit többet sikerült megvalósítani a terveinkből, aminek ezen a meccsen jött ki az eredménye. A fiúk maximálisan koncentráltak, remélem ez holnapra is megmarad, sőt inkább még feljebb megy.A mester pozitív nyilatkozata mellett, az is biztató, hogy az észteket a csoportmeccsek alatt egyszer már legyőzték Váradi Attila tanítványai.Az EYOF pénteki versenynapján az szerenkénti döntők következtek a tornászok számára. A fiúknál három – talaj, ló, gyűrű – a lányoknál két – ugrás, felemáskorlát – finálét rendeztek.Magyar részről Mészáros Krisztofer talajon, Bácskay Csenge pedig ugráson volt érdekelt. Végül mindketten nyolcadikak lettek.„Számomra véget ért az EYOF – mondta el Krisztofer. "Lehetett volna jobb is, hiszen mindig becsúszott néhány hiba, ami miatt pontokat vesztettem. A mai nyolcadik hely nem olyan rossz, de ha tiszta gyakorlatot tudok bemutatni és nem sérült a lábam, akkor lehet, hogy előrébb végzek."A győri Sipőcz Richárd iponnal döntős, Faragó Petra pedig bronzérmes lett judoban.Fotókon az úszás elődöntők:Horváth Karolina 2000 méteres akadályfutásban szerzett aranyat. Végig az első helyen futott.

Elsőként az olasz Lorenzo Rottoli jutott a fiú tenisz egyesek döntőjébe, ahol ellenfele a román Nicolas David Ionel lesz.Ez a legsűrűbb nap, hiszen összesen tíz számban hirdetnek győztest. Az már most is látszik, hogy a rendezés remekül sikerült, a versenyigazgató rengeteg pozitív visszajelzést kap. Az Európai Olimpiai Bizottság EYOF bizottságának tagja, a lichtenstein-i Leo Kranz is a legnagyobb elismeréssel beszélt az úszóversenyekről. Cikk itt >>

Fotó: Havasi Melinda

A fiú kosárlabda torna szüneteiben az önkéntesek mindig játékra invitálják a nézőket. A Bosznia-Hercegovina – Horvátország összecsapás alkalmával például a svájci Levin Frey is jelentkezett a játékra. A büntetődobás sikerült is, amiért járt az EYOF-os ajándékcsomag a fiatalembernek - írja az EYOF hivatalos honlapja.

„Svájcból érkeztünk édesapámmal azért, hogy a testvéremnek, Andrin Freynek szurkoljunk a tornaversenyek alatt. Jól sikerült neki a keddi csapatverseny, hiszen bronzéremnek örülhettünk a családdal. A testvéremnek ma szünnap van ebben a sportágban, így úgy döntöttünk apával körülnézünk más helyszíneken is, most épp kosárlabdán vagyunk. Nagyon tetszik minden, bármerre megyünk a városban látjuk a rendezvényhez kapcsolódó dekorációt, a kabalafigurát, ami nagyon hangulatossá teszi az eseményt. Jó itt lenni!"Az Olimpiai Sportparkban és a Dunakapu téren is találkozhattok Karakas Hedviggel, Pars Krisztiánnal és Berki Krisztiánnal!

Olimpiai Sportpark. Lány rúdugrás, 14.30. Lány 400 m gát, 14.40. Lány 2000 m akadály, 15.50. Lány hármasugrás, 15.55. Fiú diszkoszvetés, 16.15.Olimpiai Sportpark. Lány –70 kg, lány +70 kg, fiú –90 kg, fiú +90 kg, 10 órától.. Olimpiai Sportpark. Fiú talaj, lólengés, gyűrű, lány ugrás, felemás korlát, 14 órától.Aqua Sportközpont. Fiú 100 m gyors, 17.00. Lány 200 m mell, 17.03. Fiú 200 m pillangó, 17.08. Lány 50 m gyors, 17.12. Fiú 200 m hát, 17.39. Lány 100 m pillangó, 17.44. Fiú 1500 m gyors, 17.47. Lány 200 m gyors, 18.07. Fiú 4x100 m vegyes, 18.24. Lány 4x100 m vegyes, 18.32.